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Генпрокурор розповів, скільки північнокорейських ракет випустила Росія по Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Генпрокурор розповів, скільки північнокорейських ракет випустила Росія по Україні
За словами Костіна, найбільш масовану ракетну атаку північнокорейською балістикою задокументовано 7 лютого 2024 року
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Росія вдарила ракетами північнокорейського виробництва по нафтопереробному заводі у Кременчуку й аеродрому «Канатове»

Щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва (імовірно, Kn-23/24) були використані Росією під час ракетних обстрілів території України. Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін в коментарі «Інтерфаксу».

«Наразі щонайменше 24 балістичні ракети, ймовірно, вироблені в Північній Кореї, були використані під час російських ракетних атак на території України. Загалом за період із 30 грудня 2023 року до 7 лютого 2024 року противник завдав щонайменше 12 ударів по семи регіонах України цим типом ракет. Ми говоримо про Запоріжжя, Київ (три атаки), Харків (дві атаки) та міста і села в Кіровоградській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Ці обстріли вбили 14 цивільних, іще понад 70 дістали поранення», – розповів генпрокурор.

За словами Костіна, найбільш масовану ракетну атаку цим типом ракет було задокументовано 7 лютого 2024 року.

«Атаковано було три міста: Київ (однією ракетою), Павлоград і Харків (двома ракетами по кожному місту). У всіх цих випадках влучання по можливих цілях не зафіксовано», – наголосив він.

Генпрокурор додав, що удар, який заподіяв найбільше жертв серед цивільного населення, стався 2 січня 2024 року по Харкову: тоді внаслідок обстрілу центральної частини міста загинули троє людей і 64 дістали поранення.

Інформацію про походження ракет підтверджують висновки Центрального дослідницького інституту озброєння Міністерства оборони України та Міжвідомчої робочої групи при Офісі генерального прокурора, яка детально проаналізувала місця влучання ракет та їх уламки.

«Ці ракети мають різні маркувальні номери, на них є символи, які можуть свідчити про корейське походження. Також характер та обсяг руйнувань (розмір воронки, вражаюча дія), особливість траєкторії польоту були різними. Тобто ці ракети мають більший діаметр, ніж аналогічні моделі російського та радянського походження», – зазначив генпрокурор.

Костін повідомив, що згідно з попереднім аналізом, такі ракети містять фугасні бойові частини потужністю 500-1000 кг у тротиловому еквіваленті. Можливе також використання комбінованої бойової частини. Встановлена максимальна дальність пуску ракет – до 650 км. «За попередніми даними, ударів було завдано з території Воронезької області в Росії», – уточнив генпрокурор.

Генпрокурор також звернув увагу, що точність цих ракет викликає запитання.

«Із 24 випущених ракет відомо про два порівняно точних влучання: Нафтопереробний завод у Кременчуку і технічна територія аеродрому «Канатове». Решта ракет влучили на значній відстані одна від одної – до кількох кілометрів і більше – або вибухнули в повітрі, або вразили житлові квартали в Харкові», – сказав він.

Як повідомлялося, Росія щонайменше дев'ять разів запускала балістичні ракети, поставлені КНДР, проти України.

Нагадаємо, Британія надала ООН докази вантажних поставок з Північної Кореї до РФ. Наразі Північну Корею звинувачують у постачанні балістичних ракет і сотень тисяч артилерійських снарядів російському уряду для війни в Україні з моменту зустрічі Володимира Путіна з Кім Чен Ином на далекому сході РФ у вересні минулого року. У повідомленні припускають, що двосторонні відносини двох диктаторських країн розширюються.

Раніше міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що КНДР може продати Росії нові типи ракет і провести подальші випробування зброї для ескалації напруженості перед виборами у Південній Кореї і США.

Також постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук повідомив, що Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.

До слова, влада Північної Кореї заявила про безпідставність звинувачень про використання Росією північнокорейських ракет у війні проти України.

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Теги: Андрій Костін балістичні ракети росія Північна Корея війна

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