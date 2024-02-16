Пекло в Авдіївці. Усе, що наразі відомо та що говорять захисники

Зруйнований коксохімічний завод, який колись був опорою економіки на східному Донбасі, ймовірно, стане останньою українською фортецею в Авдіївці, за яку ведуться бойові дії з 2014-го

«Дорога в Авдіївку всіяна нашими трупами», – написав український військовий, благаючи про порятунок

У війні, що перейшла у фазу боїв здебільшого за невеликі територіальні просування, потенційне захоплення Авдіївки на Донеччині може стати для росіян найзначнішим їхнім результатом після взяття Бахмута в травні 2023 року. Однак наразі бої в місті ще тривають й українські військові всіма силами стримують ворога.

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Російські війська зосередили на Авдіївському напрямку велику кількість особового складу, бронетехніки та авіації. За оцінками ISW, якщо ЗСУ не відійдуть або не проведуть успішних контратак, ворог може завершити оточення деяких українських підрозділів у Авдіївці.

Нагадаємо, на початку локальної наступальної операції у жовтні 2023 року російські війська намагалися оперативно оточити ЗСУ в Авдіївці. Проте згодом ворог поступово перейшов до ведення боїв в обхід міста, не змігши реалізувати необхідний для оточення швидкий маневр.

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Що кажуть військові керівники

Увечері 15 лютого бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічних угруповань військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Запеклі бої точаться в межах міста. Українські війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога.

Тарнавський зауважив, що в Авдіївці проводиться планове підсилення підрозділів ЗСУ, і що війська здійснюють маневр на загрозливих напрямках. Захисникам виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження. Генерал запевнив, що для українських військ підготовані нові позиції та триває підготовка потужних укріплень з урахуванням усіх можливих сценаріїв.

«Командири на місцях знають своє завдання і виконують його згідно з планом головнокомандувача ЗСУ щодо стабілізації ситуації на Авдіївському напрямку. Ми цінуємо кожен клаптик української землі, але найвища цінність та пріоритет для нас – збереження життя українського солдата», – зазначив Тарнавський.

Сьогодні, 16 лютого, пресофіцер Третьої штурмової бригади Олександр Бородін охарактеризував ситуацію в місті як складну і критичну. В етері телемаратону він заявив, що в Авдіївці росіяни використовують фосфор та керовані авіаційні бомби (КАБи).

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«У ворога постійна підтримка, замість розмотаного батальйону заходить ще і немає ніякого горизонту, що у них щось може закінчитися як в людях, так і в ресурсах», – зазначив пресофіцер. За словами Бородіна, в Авдіївці зараз критичніша та складніша ситуація, ніж була в Бахмуті.

«Ситуація дійсно критична, ворог продовжує тиск. І коли я кажу «тиск», це неймовірне співвідношення двох регулярних армій РФ, сили сім до одного, якщо порівнювати з нами», – сказав Бородін.

На одній з ділянок в Авдіївці бійці у повному оточенні – вони намагаються прорвати кільце, розповів «Радіо Свобода» заступник командира бригади 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов. Оборонні позиції росіяни рівняють із землею. Бійцям доводиться відходити на більш вигідні рубежі. Кудряшов підтвердив, що окупанти захопили укріпрайон «Зеніт».

«Є певні етапи цих дій. Перше – нам доводиться відходити з позицій, тому що їх просто рівняють із землею, тобто позиція зруйнована, і наші військовослужбовці відходять на більш вигідні позиції, для того щоб утримувати лінію оборону. Також у деяких випадках ми не бачимо доцільності в утриманні тих чи інших позицій всередині міста і теж переходимо на більш вигідні позиції, для того щоб якісніше чинити опір», – сказав заступник командира бригади. Росіяни продовжують наступ і намагаються оточити місто.

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Ситуація в Авдіївці станом на 16 лютого 2024 року фото: deepstatemap.live

Дорога всіяна нашими трупами: український військовий про жахи в Авдіївці

Військовий зі 110-ї механізованої бригади, яка зараз воює на Авдіївському напрямку, розповів, що відбувається в Авдіївці. Ситуація в місті дійшла до критичної точки, захисники чекають на повну евакуацію з населеного пункту, проте командування її відтягує. А під час відступу з району «Зеніт» загинуло чимало наших бійців. Про це захисник Віктор Біляк написав на своїй сторінці в Instagram. Він розповів, як відбувається анонсований відхід Сил оборони з Авдіївки.

«Легендарний укріпрайон «Зеніт». Збереження особового складу, вивіз зброї та обладнання, грамотне мінування та спалення тих залишків, які ми називали позиціями. Гарно було б, але ні. Як і в політиці, ніхто не любить не популярних рішень. Вивід особового складу – ні, інше діло – героїчна оборона», – написав боєць.

За словами Віктора, було дві спроби виходу з позицій. У першу ніч, 14 лютого, пішла перша десятка воїнів, їм довелось вступити в стрілецький бій. Артилерія вже була наведена. Тільки троє поранених добралося назад. Двоє з них вернулися в темноті, а евакуація останнього відбулася вже зранку – його несли Віктор Біляк та ще троє добровольців.

«День – це не той час для переміщень, так ще й таких важких. І як закономірний результат – з одного пораненого, стало нас ще 4 четверо І це мені ще дуже пощастило, що не втратив рухливість, а лишень отримав посмішку Джокера (поранення щоки – ред.)», – розповів захисник Авдіївки. За його словами, евакуаційна техніка, хоч і обіцяли, не приїхала.

Наступного дня формувались нові групи. Вирушали групи одна за одною. На вулиці видимість була нульова. «Це було тупо виживання. Кілометр по полю. Купка котиків сліпих, керованих дроном. Ворожа артилерія. Дорога в Авдіївку всіяна нашими трупами. Чекати евак я не лишився. Очолив групу та вирушив в невідомість. Накрили. Про*бав групу. Але в кінцевому результаті, добрався до точки. І якщо перші групи повмирали стикаючись з ворогом, то наступних повели вже трохи в обхід. Це і дозволило, тим кому пощастило, вийти», – написав Віктор про те, як відбувалася евакуація з позицій. Поранених, за його словами, наказали залишити на місці. Залишилося щонайменше шість людей.

«Остання група покинула бункер. А цей діалог по рації, ранив нас в самі наші глубини: Поранений: а що, еваку не буде? Командир: ні не буде, залишайте 300-х та спалюйте все. Він не знав, що говорить з пораненим. Залишилось, як мінімум, шість людей. І так само, було важко читати їхні повідомлення. Їхній відчай, та приреченість. Гинуть найсміливіші», – наголосив захисник.

Військовий зі 110-ї ОМБр наголосив, що тепер, після всіх жахів, будучи повністю виснаженими, пораненими та змінімальною кількістю речей, готові на відхід з Авдіївки. Але командування далі тягне. «І, навіть, готове привезти БК та припаси й залишити нас помирати. Help!» – написав Віктор у соцмережі. Пізніше він уточнив, що командування все ж привезло військовим провізію та боєкомплекти. Українські захисники продовжують залишатися в Авдіївці.

Нагадаємо, український військово-аналітичний проєкт DeepState у четвер увечері повідомив, що росіяни підняли свій прапор над укріпрайоном «Зеніт» на півдні міста. «Сьогодні основні сили вийшли з позицій, але вийти вдалося не всім, тобто не все так радісно, як намагаються подати інші», – написали у DeepState.

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Авдіївка може опинитися під контролем загарбників через відсутність достатньої кількості артилерійських снарядів в ЗСУ, – Білий дім

15 лютого в Білому домі описали ситуацію в Авдіївці як «критичну» і попередили про загрозу повного захоплення міста. Так, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив, що ситуація біля Авдіївки Донецької області - критична. Є ризик повного захоплення міста росіянами.

«Ми отримуємо від українців повідомлення, що ситуація критична, росіяни тиснуть на українські позиції кожного дня. Є ризик того, що Авдіївка перейде під контроль Росії», – заявив Кірбі. Така ситуація склалася зокрема через відсутність в Україні необхідної кількості артилерійських боєприпасів. Значною мірою це відбувається й через затягування з погодженням законопроєкту про допомогу Україні в Конгресі США. Кірбі додав, що республіканці у Палаті представників США мають почати діяти найближчим часом.

Іноземні ЗМІ про ситуацію в Авдіївці

У матеріалі The New York Times про ситуацію в Авдіївці йдеться про те, що «ЗСУ відходять із позицій у зруйнованому місті після того, як наступаючі російські війська прорвали критичну лінію забезпечення», що створило загрозу оточення десятків українських солдатів.

Видання поспілкувалося з деякими українськими бійцями. «Росіяни кидають усе, що в них залишилося, лише для того, щоб символічно взяти місто», – сказав один з військових ЗСУ телефоном, розповідаючи про ситуацію на умовах анонімності. «Зі стратегічної точки зору місто більше не має значення. Тож нам вигідно тримати його лише для того, щоб втрати для росіян були якомога більшими», – додав він.

Інший співрозмовник, який безпосереднього бере участь у боях за місто, описав ситуацію як «просто жахливу». «Єдине, що залишається робити – молитися», – зауважив військовий.

NYT також навів цитату Андрія Білецького – командира 3-ї окремої штурмової бригади, сили якої нещодавно перевели в район Авдіївки для підтримки гарнізону міста. Білецький заявив про «Авдіївське пекло» і назвав ситуацію в місті «надзвичайно критичною» на момент заведення його бригади.

Нагадуючи про попередні фази боїв за місто, видання підкреслює, що Авдіївка витримала довгі місяці постійних російських атак, спрямованих на оточення цього опорного пункту української оборони. Оскільки сили ЗСУ були змушені економити боєприпаси, невеликі загони російських штурмових підрозділів змогли скупчитися в самому місті.

Зруйнований коксохімічний завод, який колись був опорою економіки на східному Донбасі, ймовірно, стане останньою українською фортецею в Авдіївці, за яку ведуться бойові дії з 2014 року. Про це пише The Washington Post.

За словами українських військових, це лише питання часу, коли їм доведеться здати місто – сили вже відступили з деяких позицій, оскільки росіяни почали швидко просуватися.

«Авдіївка потенційно є першим критичним випробуванням для нового головнокомандувача України генерал-полковника Олександра Сирського, якого минулого тижня призначив президент Володимир Зеленський і який має вирішити, як і коли визнавати поразку та відступати», – йдеться у матеріалі.

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BBC із посиланням на українські та російські джерела повідомляють, що підрозділи ЗСУ поступово виходять з більшої частини Авдіївки, після того, як росіяни цього тижня перерізали головний шлях постачання міста. Деякі українські воїни опинилися в оточенні.

Зауважимо, під час битви Бахмут генерала Сирського критикували за те, що він наказав своїм солдатам вести бої всередині міста ще довгий час після того, як стало зрозуміло, що Бахмут буде втрачено. Під час останніх місяців кривавих боїв у розбомбленому місті обидві сторони зазнали найбільших втрат.

На думку авторів статті Тhe Washington Post, захоплення Авдіївки ознаменувало б найважливішу перемогу Москви на полі бою після провалу українського контрнаступу минулого року, і було б «найяскравішим свідченням того, що російські війська відновлюють ініціативу, оскільки Києву не вистачає солдатів, зброї, боєприпасів, морального духу та грошей».

Як відомо, російські загарбники застосували в Авдіївці фосфорні снаряди. Унаслідок цього відбулося загоряння цистерн з мазутом.