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Командувач Нацгвардії розповів, чи братиме Редіс та інші керівники «Азова» участь у бойових діях

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Командувач Нацгвардії розповів, чи братиме Редіс та інші керівники «Азова» участь у бойових діях
Денис Прокопенко незабаром повернеться у стрій
фото: «Азов»/Telegram

Півненко зауважив, що не він вирішує, хто де воює

 

Командувач Національної гвардії, Герой України Олександр Півненко розповів, чи братиме участь Денис Редіс Прокопенко та інші керівники «Азова» у бойових діях. Про це він розказав у інтерв’ю «Українській правді».

«Вони готуються і вони будуть виконувати завдання, як і всі інші. Для мене немає такої заборони, щоб хтось казав – ці воюють, а інші ні», – сказав командувач Нацгвардії.

Водночас Півненко зауважив, що не він вирішує, хто де воює. Нацгвардія перебуває у складі Сил оборони та підкоряється наказам Верховного головнокомандувача, головнокомандувача ЗСУ, керівників оперативно-стратегічного рівня.

«Вони дають мені розпорядження, а я виконую», – сказав Півненко.

Раніше командир одного з батальйонів «Азова» розповів, як побратими називають Редіса. 

Раніше командир бригади «Азов», полковник Денис Прокопенко закликав до ґрунтовних змін у військовому управлінні та організації сил для ведення війни.

Також командир «Азова» пояснив, що його обурило у обміні полоненими. 

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Теги: полковник Герой України Нацгвардія Азов

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