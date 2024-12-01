Командувач Нацгвардії розповів, чи братиме Редіс та інші керівники «Азова» участь у бойових діях

Півненко зауважив, що не він вирішує, хто де воює

Командувач Національної гвардії, Герой України Олександр Півненко розповів, чи братиме участь Денис Редіс Прокопенко та інші керівники «Азова» у бойових діях. Про це він розказав у інтерв’ю «Українській правді».

«Вони готуються і вони будуть виконувати завдання, як і всі інші. Для мене немає такої заборони, щоб хтось казав – ці воюють, а інші ні», – сказав командувач Нацгвардії.

Водночас Півненко зауважив, що не він вирішує, хто де воює. Нацгвардія перебуває у складі Сил оборони та підкоряється наказам Верховного головнокомандувача, головнокомандувача ЗСУ, керівників оперативно-стратегічного рівня.

«Вони дають мені розпорядження, а я виконую», – сказав Півненко.

Раніше командир одного з батальйонів «Азова» розповів, як побратими називають Редіса.

Раніше командир бригади «Азов», полковник Денис Прокопенко закликав до ґрунтовних змін у військовому управлінні та організації сил для ведення війни.

Також командир «Азова» пояснив, що його обурило у обміні полоненими.