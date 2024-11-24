Ситуація на фронті ускладнюється: Герой України назвав причину

Втрати російської армії і зусилля, які вона вкладає, не порівнянні з тими здобутками, які вона має

Загальна ситуація на фронті дуже складна. Противник сконцентрував зусилля і має досить багато ресурсів для реалізації своїх планів. Про це в інтерв’ю ТСН розповів командувач Десантно-штурмових військ, Герой України, бригадний генерал Ігор Скибюк.

«Я думаю, в них пройшло певне узагальнення їхнього досвіду і такий розвиток на наступ, тому що вони постійно наступають. А там вони навчилися чомусь — а ми навчилися протидіяти. Виглядає ситуація ближче до поганої. Але я, проводячи такий військовий аналіз, радив би всім брати лінійку, дивитися в кілометрах, в сотнях метрах, інколи в метрах, наскільки, де ворог просунувся, і яких вартувало йому це проблем та втрат. Не все так погано», — каже військовий.

За його словами, втрати російської армії і зусилля, які вона вкладає, не порівнянні з тими здобутками, які вона має.

«Ворог прогризає і прогризає, реалізуючи свою кількісну перевагу, а не дивуючи нас якимось військовим генієм чи ще чимось. І несе стільки втрат — вони не порівнянні з тими завданнями», – розповів Ігор Скибюк.

Нагадаємо, Reuters повідомляє, що російський диктатор Володимир Путін готовий обговорити угоду про припинення вогню в Україні з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Однак він відкидає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає на тому, щоб Київ відмовився від наміру вступити в НАТО.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін не зацікавлений у мирі та не готовий до переговорів щодо його досягнення. Натомість він має намір загострити бойові дії.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Путіну вигідно сідати за стіл переговорів, проте він не зацікавлений у досягненні реальних домовленостей.

До слова, китайська делегація в ООН закликала до негайних переговорів між Росією та Україною, заявивши, що обидві сторони продовжують прагнути до перемоги через силу.