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Командир «Азова» пояснив, що його обурило у обміні полоненими

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Командир «Азова» пояснив, що його обурило у обміні полоненими
Hосіяни самі просили обміняти їх на азовців, однак цього не сталося
фото: Володимир Зеленський/Telegram

«Дорогоцінний шанс та час втрачені», – написав Прокопенко

Командир бригади Нацгвардії «Азов» полковник Денис Прокопенко обурився через обмін полоненими, який відбувся 24 серпня. Усе через те, що серед звільнених не було жодного азовця.

«Попри те, що в Україні існує колосальний запит від суспільства на повернення тих, хто у 2022 році у Маріуполі зробив все, аби Україна взагалі продовжила існування і сьогодні святкувала День Незалежності, а не «день народного единства».

Попри те, що полонені росіяни самі просили обміняти їх на азовців.

Попри те, що українська переговорна група мала колосальний важіль впливу під час цього обміну, виступаючи з позиції сили.

Усім цим не скористались. У сьогоднішньому обміні вкотре немає жодного азовця. Дорогоцінний шанс та час втрачені», – написав Прокопенко.

За словами Прокопенка, День Незалежності України має бути насамперед про вдячність. Вдячність тим, хто присвятив себе справі захисту України. І не в останню чергу тим, хто врятував українську незалежність, в абсолютно безвихідній ситуації виконавши наказ. У повному оточенні, без достатньої кількості зброї та медикаментів, проти в рази переважаючих сил противника.

«Цей тест на вдячність Україна сьогодні провалила. Завдання не виконане. Наступна спроба вартуватиме ще дорожче», – вважає командир «Азова».

Раніше журналісти проєкту «Хочу жити» показали російських полонених, яких обміняли на 115 українців 24 серпня. 

Нагадаємо, Україна повернула з ворожого полону ще 115 захисників. Це був 55-й обмін, усі врятовані – це військовослужбовці-строковики, зокрема і ті, які потрапили у неволю під час героїчної оборони рідної землі ще в перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Також було опубліковано повний список звільнених українців. 

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Теги: прапор незалежність наказ обмін полоненими День Незалежності Україна полковник росіяни обмін

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