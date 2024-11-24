ЗСУ: Російська армія готується до прориву на південь Донеччини

На Оріхівському і Гуляйпільському напрямках ворог готується до проведення штурмових дій

Російські окупанти намагаються прорватися на південь Донецької області. Про це заявив речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин у ефірі «Апостроф TV».

Так, на Придніпровському напрямку росіяни активно проводять розвідку боєм, щоб виявити позиції Сил оборони України.

На Оріхівському і Гуляйпільському напрямках ворог готується до проведення штурмових дій.

«Незабаром, є велика ймовірність, що там він почне штурмові дії, намагаючись вклинитися в нашу оборону», – попередив Волошин.

На запитання про те, що саме вказує на цю підготовку, Волошин відповів, що наша розвідка передає інформацію про те, що готуються ворожі штурмові групи.

«Це невеликі групи піхоти, які проводять заняття саме зі штурмових дій. На даних напрямках ворог перекидає боєкомплект, проводить повітряну розвідку, застосовуючи БПЛА, інженерну розвідку… Крім того, ворог активно на цих напрямках намагається уразити раніше вивідані (позиції, – ред.)… і вивідує, де стоять наші вогневі засоби, намагається їх подавити й знищити для того, щоб було простіше їм вести штурмові дії», – каже речник Сил оборони Півдня.

За його словами, на Времівському зведеному напрямку ворог застосовує техніку, зокрема, броньовану. За позавчорашній день там українські бійці знищили 4 ворожих танки й близько півтора десятка бойових броньованих машин.

За минулу добу ворог застосовував бойову техніку лише для того, щоб транспортувати групи піхоти й, у випадку чого, підтримати вогнем їхні штурмові дії.

Велика Новосілка на карті фото: Deepstatemap

«Ворог намагається прорватися до півдня Донецької області, там де стик Донецької й Дніпропетровської областей; де розташований один із найбільших в цьому районі населених пунктів – Велика Новосілка», – підсумував Владислав Волошин.

Нагадаємо, у суботу, 23 листопада, російські загарбники просунулися в Донецькій, Харківській областях, а також на Курщині.

Аналітики каналу Deep State та стверджують, що ворог просунувся у Торецьку та біля ще чотирьох населених пунктів Донеччини.

Також росіяни окупували Нову Іллінку.

Раніше аналітики Deep State повідомили, що окупанти наближаються впритул до Курахового та захоплюють села в безпосередній близькості до міста. Окрім того, протягом останніх тижнів повідомлялось, що окупанти активно тиснуть на місто Курахове, щоб захопити його до зими.

До слова, росіяни змогли повністю окупувати село Іллінка, що в безпосередній близькості до міста Курахове.

Також проєкт DeepState повідомляв напередодні, що росіяни окупували Рівнопіль та просунулись на кількох напрямках.