Трамп назвав прізвища нових членів своєї команди – посол України в США

Новообраний президент Дональд Трамп, який 13 листопада буде на зустрічі в Білому домі, сьогодні оголосив ряд майбутніх призначень своєї команди. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Заступник керівника Апарату Білого дому з політичних питань: Стівен Міллер (Stephen Miller) – у 2017-2021 роках Міллер був старшим радником Трампа. В новій Адміністрації С.Міллер матиме провідну роль у реалізації імміграційної програми, зазначила Маркарова.

Радник з питань нацбезпеки: Майк Волтц (Mike Waltz) – полковник Національної гвардії у відставці, був радником Трампа з питань національної безпеки. Служив в армії США понад 24 роки. Виконував бойові завдання в Афганістані, на Близькому Сході та в Африці. З 2018 року обраний до Палати представників США. Нещодавно випустив книгу Hard Truth.

Міністр оборони: Піт Геґсет (Pete Hegseth) – один з ведучих щоденної ранкової програми новин Fox & Friends на Fox News. Автор бестселера Battle for the American Mind (червень 2022). Колишній офіцер Національної гвардії, служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо. Має дві бронзові зірки та нагрудний знак «Бойовий піхотинець» за перебування в Іраку та Афганістані. Очолював правозахисну ветеранську організацію Concerned Veterans for America.

Директор ЦРУ: Джон Раткліфф (John Ratcliffe) – колишній республіканець із Палати представників від Техасу та колишній директор Національної розвідки в попередній Адміністрації Трампа.

Міністр державної безпеки: Крісті Ноєм (Kristi Noem) – губернаторка штату Південна Дакота, перша жінка на цій посаді.

Постійний представник США при ООН: Еліз Стефанік (Elise M. Stefanik) - Конгресмен від 21-го округу шт. Нью-Йорка. З 2021 року Голова Республіканської конференції Палати представників (четверта за рейтингом посада республіканців у Палати представників).

Спецуповноважений з питань безпеки кордонів США та втіленні міграційної політики: Томас Хомен (Thomas Homan) – працював виконуючим обов’язки директора Імміграційної та митної служби США (2017-2018). Обіймав високі посади в Управлінні з питань імміграції та митного контролю як за часів Обами, так і Трампа.

Агенція з охорони довкілля: Лі Зельдін (Lee Zeldin) – екс-конгресмен Палати представників США від штату Нью-Йорк з 2015 по січень 2023 року.

Спеціальний посланник з питань Близького сходу: Стівен Віткофф (Steven C. Witkoff) – американський інвестор у нерухомість, орендодавець і засновник Witkoff Group.

Новий Департамент з питань урядової ефективності – для аудиту всього федерального уряду – очолюватимуть Ілон Маск та бізнесмен Вівек Рамасвамі.

Рамасвамі, за інформацією із відкритих джерел, заявляв про підтримку заборони абортів пізніше шести тижнів, за винятком випадків зґвалтування, інцесту та небезпеки для життя жінки. Він підтримує скасування Департаменту освіти, Федерального бюро розслідувань (ФБР) і Служби внутрішніх доходів. Також виступає за припинення військової підтримки України.

Нагадаємо, переможець на президентських виборах в США Дональд Трамп висуне на посаду нового міністра оборони телеведучого Піта Геґсета.

Також Трамп офіційно оголосив Майка Волтца радником з нацбезпеки. Раніше Дональд Трамп запропонував кандидатуру Еліс Стефанік на посаду посла США в ООН. Її позиція щодо України була неоднозначною. Politico зазначає, що Стефанік є палким критиком ООН та активно підтримує Ізраїль. Вона неодноразово звинувачувала ООН в антисемітизмі через критику організацією дій Армії оборони Ізраїлю під час війни з ХАМАС у Секторі Гази.