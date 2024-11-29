Зеленський повідомив про кадрові перестановки у ЗСУ та призначення заступника Єрмака

За словами Зеленського, саме Олег Апостол зараз відповідатиме за нову якість підготовки наших воїнів, у нього є повна підтримка на всіх рівнях

У своєму традиційному вечірньому зверненні президент України Володиир Зеленський повідомив про важливі кадрові зміни у ЗСУ та про призначення нового заступника керівника Офісу президента України.

Президент повідомив, що разом із Головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпатий. Про це

Також Зеленський повідомив, що новим заступником Головкома призначений полковник Олег Апостол – до цього він командував 95-ю бригадою ДШВ.

«Обидва – дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий у цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Загалом він із 14-го року на війні, на найбільш гарячих та відповідальних напрямках. Олег Апостол – Герой України, пройшов усі командні посади в підрозділах ДШВ, також захищає нашу державу з 14-го року, чітко знає, що необхідно для зміцнення боєздатності нашої армії», – зауважив президент.

За словами Зеленського, саме Олег Апостол зараз відповідатиме за нову якість підготовки наших воїнів, у нього є повна підтримка на всіх рівнях, щоб забезпечити саме це.

«Сухопутні війська Збройних Сил України – це основа армії. І багато залежить для України від того, наскільки ефективно працюватиме структура Сухопутних військ і всіх Сил оборони та безпеки України. Потрібні зміни – зміни в управлінні людьми, які забезпечать більше результатів на полі бою», – зазначив Зеленський.

Президент також повідомив про призначення полковника Павла Паліси заступником керівника Офісу.

«Паліса – бойовий командир, командир 93-ї бригади «Холодний Яр». Він добре розуміє, що в бригадах, на фронті, і мені потрібна саме така людина, щоб точно знав в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту», – додав президент України.

Зауважимо, що указ №791/2024 про призначення Паліси Павла Сергійовича заступником керівника Офісу президента України вже є на сайті .

Нагадаємо, «Главком» раніше писав, що новим командувачем Сухопутних військ призначено Михайла Драпатого. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результами засідання Ставки верховного головнокомандувача.