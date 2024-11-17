Азовець розповів, як його катував у полоні земляк із Харкова

Михайло Южний Чапля був у полоні 28 місяців, його обміняли лише нещодавно

Михайла Чаплю били, бо він зухвало спілкувався з пропагандистами

Азовець Михайло Южний Чапля провів у російському полоні 28 місяців. Лейтенант, офіцер групи бойового управління, він одним із останніх виходив з «Азовсталі». У інтерв’ю на каналі «Доцент знає» військовий, котрий родом із Харкова, розповів, що у полоні його катував «землячок».

«Він бив мене шокером. Причому сам був із Салтівки – того району, який найбільше обстрілюють. І постійно казав: «Смотри, я здесь, а где ти?», – розповів Михайло Чапля.

Також, за словами азовця, росіяни забрали в нього обручку та хрестик. Крім того, його били, бо зухвало спілкувався з російськими пропагандистами.

Нагадаємо, у соцмережах з’явилося відео з розстрілом двох військовополонених українців у Курській області. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Омбудсмен наголосив, що військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насильства. Натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права.

Загалом, правоохоронці розслідують 49 кримінальних справ щодо вбивств 124 українських військовополонених на полі бою.

Як відомо, на Донеччині окупанти вбили шістьох полонених бійців Збройних сил України. Раніше стало відомо, що росіяни розстріляли полонених нацгвардійців біля Селидового.

Крім того, на Бахмутському напрямку російські загарбники розстріляли, імовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України, який потрапив до них у полон, правоохоронці почали розслідування.

Також 18 жовтня на Донеччині поблизу Селидового російські війська вчинили черговий воєнний злочин. Окупанти розстріляли двох полонених українських бійців.

До слова, Росія часто повертає рідним розчленовані тіла українських полонених, аби, ймовірно, приховати сліди тортур.