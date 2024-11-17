Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Азовець розповів, як його катував у полоні земляк із Харкова

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Азовець розповів, як його катував у полоні земляк із Харкова
Михайло Южний Чапля був у полоні 28 місяців, його обміняли лише нещодавно
фото: скріншот із відео

Михайла Чаплю били, бо він зухвало спілкувався з пропагандистами

Азовець Михайло Южний Чапля провів у російському полоні 28 місяців. Лейтенант, офіцер групи бойового управління, він одним із останніх виходив з «Азовсталі». У інтерв’ю на каналі «Доцент знає» військовий, котрий родом із Харкова, розповів, що у полоні його катував «землячок».

«Він бив мене шокером. Причому сам був із Салтівки – того району, який найбільше обстрілюють. І постійно казав: «Смотри, я здесь, а где ти?», – розповів Михайло Чапля.

Також, за словами азовця, росіяни забрали в нього обручку та хрестик. Крім того, його били, бо зухвало спілкувався з російськими пропагандистами.

Нагадаємо, у соцмережах з’явилося відео з розстрілом двох військовополонених українців у Курській області. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Омбудсмен наголосив, що військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насильства. Натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права.

Загалом, правоохоронці розслідують 49 кримінальних справ щодо вбивств 124 українських військовополонених на полі бою.

Як відомо, на Донеччині окупанти вбили шістьох полонених бійців Збройних сил України. Раніше стало відомо, що росіяни розстріляли полонених нацгвардійців біля Селидового.

Крім того, на Бахмутському напрямку російські загарбники розстріляли, імовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України, який потрапив до них у полон, правоохоронці почали розслідування.

Також 18 жовтня на Донеччині поблизу Селидового російські війська вчинили черговий воєнний злочин. Окупанти розстріляли двох полонених українських бійців. 

До слова, Росія часто повертає рідним розчленовані тіла українських полонених, аби, ймовірно, приховати сліди тортур.

Читайте також:

Теги: росія окупанти полон розслідування злочин відео росіяни Лубінець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці захищають не лише своє майбутнє, а й всього демократичного світу. Але чи розуміють це на Заході?
Проти України воює весь антизахідний блок. А що ж наші партнери?
26 жовтня, 15:00
Каволі призначили командувати військами НАТО у Європі на тлі повномасштабного вторгнення Росії. 60-річний генерал є також магістром з мистецтв
Носій особливих знань про Росію. Генерал Каволі та його місія в Україні портрет
29 жовтня, 21:00
У Черкаському районі атаковано об'єкт критичної інфраструктури
Окупанти атакували Черкащину: є загибла, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури
19 жовтня, 13:29
Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу міста Селидове, розстріляли українців впритул з автомата
Поблизу Селидового окупанти розстріляли двох полонених захисників
21 жовтня, 17:29
Загальна заборгованість перед 382 працівниками шахти в Кемеровській області становить 46 млн руб
Російські шахтарі оголосили голодування через невиплату зарплат
21 жовтня, 18:55
Для запобігання незаконному перетину кордону Естонія може встановити у водах спеціальні буї
Небезпечно та ефективно: Естонія знайшла, чим ще відгородитись від Росії
22 жовтня, 08:48
Ракети атакували міста України
У Дніпрі та Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи
26 жовтня, 00:23
ЗСУ втрачають території через інтенсивні обстріли КАБами
Ексмер, який воює, розповів, завдяки чому просувається РФ
3 листопада, 15:17
В одному із районів області пошкоджено чотири приватних будинки
Пошкоджені будинки, спалахнула пожежа: фото наслідків атаки дронів на Київщину
7 листопада, 09:52

Суспільство

Заступник начальника «Альфи» розповів про найважчий день на роботі після початку війни
Заступник начальника «Альфи» розповів про найважчий день на роботі після початку війни
Відома архітекторка і вдова захисника емоційно звернулася до українців та європейців
Відома архітекторка і вдова захисника емоційно звернулася до українців та європейців
Азовець розповів, як його катував у полоні земляк із Харкова
Азовець розповів, як його катував у полоні земляк із Харкова
На Харківщині крук навчився імітувати гавкіт, щоб покликати на допомогу
На Харківщині крук навчився імітувати гавкіт, щоб покликати на допомогу
У владі – кадрова криза: Зеленський визнав проблему
У владі – кадрова криза: Зеленський визнав проблему
Відомий ветеран розповів, що потрібно Україні для перемоги у війні
Відомий ветеран розповів, що потрібно Україні для перемоги у війні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 листопада 2024
23K
Перший постріл й одразу влучання. Повітряні сили ЗСУ показали військову, яка збила крилату ракету
17K
Зафіксовано пуски ракет із стратегічних бомбардувальників
11K
Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по Україні, Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном: головне за ніч
7096
Втрати ворога станом на 17 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Сьогодні, 09:29
Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по Україні, Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно з проясненнями та без дощу: прогноз погоди на 17 листопада
Сьогодні, 06:00
Зафіксовано пуски ракет із стратегічних бомбардувальників
Сьогодні, 05:47
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Ціни вдвічі вищі, ніж у Європі». Тимошенко оголосила війну аптечній мафії
Вчора, 13:45

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua