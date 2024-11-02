Наслідки удару РФ по Харкову: у поліції повідомили, чим бив ворог та скільки є жертв

Окупанти завдали удару по пункту дислокації поліцейських

У п'ятницю, 1 листопада, російські окупанти здійснили обстріл Харкова за допомогою зенітного ракетного комплексу С-400 (ЗРК). Внаслідок атаки кількість постраждалих у місті зросла до 40 осіб. Цю інформацію надають Міністерство внутрішніх справ України (МВС) та Харківська обласна прокуратура.

«Встановлено, що ворог вдарив ракетами С-400 по місцю дислокації поліцейських», – йдеться в заяві міністерства.

В облпрокуратурі уточнили, що за даними станом на 22:30, кількість постраждалих через ракетний удар по Харкову збільшилася до 40 осіб, серед них: 30 працівників поліції, рятувальник та дев'ять цивільних людей.

Повідомляється, що на місці влучання в Харкові продовжуються аварійно-рятувальні роботи, а слідчі та криміналісти МВС документують злочин російських окупантів.

У міністерстві також уточнили, що 43-річний полковник поліції Андрій Матвієнко, який загинув внаслідок цього обстрілу, отримав важкі осколкові та вибухові поранення, які стали смертельними.

У поліції та Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) опублікували фото та відео з наслідками російського ракетного удару по Харкову, який стався 1 листопада.

7 фото На весь екран











Наслідки удару росіян по Харкову Фото: ДСНС

ДСНС повідомила, що внаслідок удару російських військ одна з ракет влучила у двоповерховий житловий будинок, який був повністю зруйнований.

«Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, гаражі та автомобілі», – зазначили рятувальники.

Крім того, у ДСНС додали, що рятувальники ліквідували два осередки пожеж на площі 20 квадратних метрів.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти прицільно вдарили по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами, один правоохоронець загинув, ще 26 поліцейських – поранено.

Нагадаємо, війська РФ 1 листопада завдали удару по Харкову балістичною ракетою, пошкоджені десятки житлових приватних і багатоквартирних будинків.