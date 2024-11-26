Війська РФ тиснуть у Торецьку та біля Покровська – карти ISW

Російські війська продовжують досягати значних тактичних успіхів у західній частині Донецької області

Російські загарбники посилили транскордонні рейди у Харківську область. На фронті також фіксується просування окупантів у Торецьку та на південь і південний схід від Покровська. Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 26 листопада.

Операція ЗСУ на Курщині

Російські джерела стверджували, що їхні війська просунулися в межах Курської області, але ISW не знайшло підтвердження будь-яких заявлених російських просувань. Російські мілблогери стверджували, що їхні війська, які діють на південний схід від Коренево, продовжують відтискати українські сили від Дарино та просуваються біля Толстого Лугу, у Новоіванівці, на південь від Зеленого Шляху та в напрямку Нижнього Клину. Російський мілблогер стверджував, що російські війська також просунулися біля Черкаського Поріччя (на північний схід від Суджі) і Плехово (на південний схід від Суджі).[37] Проте ISW поки що не спостерігає конкретних доказів прогресу Росії в жодній із цих областей. Російські мілблогери стверджували, що українські сили безуспішно контратакували з Леонідово в напрямку Новоіванівки (обидва на південний схід від Коренево), а також поблизу Нової Сорочини та на захід від Погребків (обидва на північний захід від Суджі).

Харківщина

Російські війська посилили транскордонні наступи на північний захід від міста Харкова на тлі продовження наступальних операцій на північний схід від міста Харкова, але успіху не мали. У Генштабі України повідомили, що 24 та 25 листопада російські війська вели наступальні дії поблизу міжнародного кордону на північний захід від міста Харків у районі Козачої Лопані та Кудіївки та на північний схід від міста Харкова в районі Вовчанська та Тихого. Російські транскордонні рейди, ймовірно, мають на меті зафіксувати українські сили вздовж міжнародного кордону на півночі Харківської області та змусити Україну передислокувати сили з Курської області, де російські війська зараз проводять посилені наступальні операції, щоб відновити втрачені позиції.

Луганщина

Повідомляється, що 24 і 25 листопада російські війська перетнули річку Оскіл на північ від Куп’янська під час продовження наступальних операцій на куп’янському напрямку, але ISW поки що не отримало підтвердження цьому. Російські мілблогери стверджували, що російські війська переправилися на західний (правий) берег річки Оскіл на човнах і захопили плацдарм на правому березі на південь від Новоминська (на північ від Куп’янська). Генштаб повідомив, що російські війська вели наступальні операції поблизу Сенькового (на південь від Куп’янська на західному березі річки Оскіл), що свідчить про те, що російські війська, можливо, активізували зусилля з форсування річки Оскіл на південь від Куп’янська в районі виступу Кругляківка-Колісниківка. Однак ISW не помітила жодного підтвердженого просування росіян через річку Оксіль ні на південь від Новоминська, ні поблизу Сенькового. Російський мілблогер заявив, що російські війська атакують комбікормовий завод, цукровий завод і молококонсервний завод у східному Куп’янську. Командир українського батальйону, який діє на Куп’янському напрямку, повідомив, що українські сили завдають російським силам втрат на цьому напрямку і що російські війська намагаються захопити плацдарм на правому березі річки Оскіл. Командир українського батальйону заявив, що українські безпілотники не дозволяють російським військам вести механізований штурм у радіусі 12 кілометрів від лінії фронту, а російська піхота в основному просувається в пішому порядку на куп’янському напрямку. Російські війська продовжували наземні атаки на північ від Куп’янська в районі Новоминська та Голубівки; на південний схід від Куп'янська біля Піщаного, Лозової, Загризове, Новоосинового, Колісниківки, Кругляківки; і на південь від Куп’янська біля Сенькового.

Російські війська продовжували наступальні операції на лінії Сватове – Кремінна, але не зробили жодного підтвердженого просування. Відомий пов’язаний з Кремлем мілблогер стверджував, що російські війська просунулися в поля на схід від Тернів і Ямполівки (обидва на захід від Кремінної). Однак ISW не знайшло підтвердження цьому. Мілблогер також стверджує, що українська артилерія та безпілотники перешкоджають російським механізованим штурмам на Лиманському (на захід від Кремінної) напрямку та не дають російським силам просуватися далі в бік Ямполівки. Російські війська продовжували наземні атаки на захід від Сватового поблизу Першотравневого, Вишневого та Зеленого Гаю; на південний захід від Сватового біля Новоєгорівки, Дружелюбівки, Греківки; на захід від Кремінної біля Ямполівки, Тернів, Іванівки, Торського; і на південь від Кремінної біля Серебрянки.

Донеччина

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про бої на Сіверському напрямку 24 і 25 листопада.

Російські війська продовжували наступальні дії на часів ярському напрямку, але підтвердженого просування не зробили. Російські джерела стверджували, що підрозділи 98-ї повітряно-десантної (ВДВ) бригади ведуть бої в промисловій зоні Часів Яр, але незрозуміло, чи захопили вони якісь невизначені позиції на заводі. Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися біля Часів Яру, час від часу заходять у промислову зону та захопили кар’єр біля Ступочок (на південь від Часів Яр). Але ISW не виявив візуальних доказів, які б підтверджували ці твердження. Український Генштаб повідомляв, що 24 і 25 листопада російські війська вели наступальні дії як у районі Часового Яру, так і на флангах біля Ступочок. Речник Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова охарактеризувала ситуацію в Часовому Яру як особливо «небезпечну», оскільки значна кількість російських військ почала скупчуватися на Краматорському (Часів Яр) і Сіверському напрямках і застосовує різноманітні нові тактики. намагання прорвати українську оборону в цьому районі. Українська бригада, яка діяла на часів ярському напрямку, оцінила, що російські сили можуть зіткнутися з нестачею озброєння, оскільки вони нещодавно почали використовувати в бою морські системи, такі як протичовнова ракетна установка РБУ-6000 «Смерч».

Російські війська нещодавно просунулися в Торецьку на тлі триваючих російських наступальних операцій 24 і 25 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 листопада, показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися у Торецьку. 24 і 25 листопада український Генштаб повідомляв, що російські війська вели наступальні дії під Торецьком; на північний схід від Торецька біля Дачного і Диліївки; і на захід від Торецька біля Щернинівки. Бобовникова повідомила, що російські війська активно ведуть штурм і «атакують з неймовірною швидкістю» на Торецькому напрямку.

Російські джерела стверджували, що російські війська незначно просунулися на південь і південний схід від Покровська на тлі продовження російських наступальних операцій у цьому районі 25 листопада. Також російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на схід і північний схід від Пушкіного (на південь від Покровська), на схід і в центрі Жовтого (на північний схід від Пушкіного), на південний захід від Юрівки (на схід від Пушкіного), на захід від Пустинки. Проте ISW не може незалежно перевірити ці заяви. 24 листопада український батальйон доповів, що здійснив успішну механізовану контратаку в районі Миколаївки (на схід від Покровська)

Південь

Російські війська продовжили наступ у Запорізькій області поблизу Новоандріївки (на північний захід від Роботиного), але успіху не мали. Російські мілблогери повторили заяви, що російські війська просунулися в напрямку Оріхова (на північ від Роботиного) і в Білогір’я (на північний схід від Роботиного), але ISW досі не знайшло підтвердження цьому.

Протягом минулої доби противник завдав три ракетні, 47 авіаційних ударів із застосуванням 63 КАБ, понад 647 ударів дронами-камікадзе та здійснив 3360 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння. Відбулося 198 бойових зіткнень. Відбулося 185 бойових зіткнень.