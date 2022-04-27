Командувач Обʼєднаних сил ЗСУ отримав звання Героя України

Українські захисники з неймовірною мужністю захищають нашу землю від росіян

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 173 військових ЗСУ. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Звання Героя України присвоєно генерал-лейтенанту Наєву Сергію Івановичу, командувачу Обʼєднаних сил Збройних Сил України.

Як відомо, 51-річний 27 березня 2020 року указом президента України призначений Командувачем об'єднаних сил Збройних Сил України. До цього Наєв вже очолював операцію Об’єднаних сил. Вперше він був призначений командувачем ОС в березні 2018 року.

У травні 2019 року указом на той момент чинного президента Петра Порошенка Наєв був звільнений з посади командувача операцією Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі.

Сергій Наєв – український військовик, генерал-лейтенант. У Збройних силах України з травня 1993 року. У 2014 році Наєв був керівником сектора «Б» під час боїв за Донецький аеропорт, а на початок 2015 року – начальником штабу оперативного командування «Південь». З 2015 по 2017 роки Наєв був командувачем оперативного командування «Схід».

Напередодні ще майже 250 бійців ЗСУ отримали державні нагороди.

Загалом майже 10 тис. захисників вже отримали державні нагороди.

Звання Герой України присвоєно майже півтори сотні наших захисників.