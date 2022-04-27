Ще майже 250 бійців ЗСУ отримали державні нагороди

Глава держави також висловив подяку лікарям «Охматдиту»

Президент України Володимир Зеленський традиційно перед вечірнім зверненням підписав указ про нагородження українських героїв державними нагородами. Ними відзначили 243 військових ЗСУ. Про це Зеленський повідомив у зверненні до українців 26 квітня.

Також президент подякував лікарям «Охматдиту» за їхню працю, а також за те, що вони за будь-яких обставин рятують життя і стараються відновити у дітей відчуття миру.

«Перед записом вечірнього звернення вже традиційно підписав указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 243 військовослужбовці Збройних Сил України», – сказав Зеленський.

Він подякував усім українським захисникам і захисницям за величезний героїзм у захисті нашої держави. А також вшанував пам'ять кожного, хто віддав життя за Україну.

Напередодні стало відомо, що майже 10 тис. захисників вже отримали державні нагороди.

Звання Герой України присвоєно 142 нашим захисникам.

Як раніше повідомлялося, Рада може проголосувати на присвоєння іноземцям звання «Герой України».

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