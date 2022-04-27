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    Ексвійськовий ЗСУ, що воював на боці рашистів, загримів до тюрми

    За держзраду колишній військовий ЗСУ отримав 14 років ув'язнення - Ексвійськовий ЗСУ, що воював на боці рашистів, загримів до тюрми
    За держзраду колишній військовий ЗСУ отримав 14 років ув'язнення
    фото: Офіс генерального прокурора

    Трьох колишніх українських військових було взято у полон у складі дивізіону РФ

    Суд визнав винним у державній зраді та дезертирстві колишнього військовослужбовця Збройних сил України, якого взяли в полон у складі збройних сил РФ. Судом призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    Встановлено, що колишній український військовослужбовець у 2014 році зрадив присязі, відмовившись виконати наказ про передислокацію військової частини із анексованого Криму та вступив на службу до збройних сил держави-агресорки. Через вісім років – 25 лютого 2022 року – колишній військовий ЗСУ повернувся на територію України у складі окупаційних військ, які ввійшли в м. Нова Каховка Херсонської області.

    Його та ще двох колишніх українських військових було взято в полон у складі артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, що зазнав поразки від українських десантників у Миколаївській області.

    У судовому розгляді щодо другого колишнього військовослужбовця ЗСУ сторони перейшли до дебатів. Судовий розгляд щодо третього ще не призначено.

    Раніше повідомлялося, що у березні цього року було взято в полон 30 військовослужбовців артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, що зазнав поразки від українських десантників у Миколаївській області. Серед них виявились троє колишніх військовослужбовців Збройних сил України, які проходили службу в АР Крим.

    До слова, Служба безпеки України затримала провідного інженера одного із заводів «Укроборонпрому» за ймовірну причетність до ракетного удару по підприємству.

    Теги: росія окупанти суд війна Офіс Генерального прокурора полон військові Україна державна зрада окупація #stoprussia
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    Ексвійськовий ЗСУ, що воював на боці рашистів, загримів до тюрми