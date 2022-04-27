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    Події в Україні

    Доба на сході: ЗСУ в боях ліквідували 75 окупантів

    Усі, хто зазіхнув на нашу землю, лишиться в ній - Доба на сході: ЗСУ в боях ліквідували 75 окупантів
    Усі, хто зазіхнув на нашу землю, лишиться в ній
    фото з відкритих джерел

    Захисники України нищать рашистів

    Протягом доби, 27 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили три атаки. Про це повідомила пресслужба угрупування.

    На східному напрямку тривають бої.

    Сьогодні українські захисники знищили:

    • особового складу – 75,
    • БМП – 1,
    • АТ – 2,
    • БПЛА – 1.

    Нагадаємо, напередодні за добу на сході українським військовим вдалося відбити п’ять атак ворога та знищити 100 рашистів.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Доба на сході: ЗСУ в боях ліквідували 75 окупантів