Доба на сході: ЗСУ в боях ліквідували 75 окупантів
Усі, хто зазіхнув на нашу землю, лишиться в ній
фото з відкритих джерел
Захисники України нищать рашистів
Протягом доби, 27 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили три атаки. Про це повідомила пресслужба угрупування.
На східному напрямку тривають бої.
Сьогодні українські захисники знищили:
- особового складу – 75,
- БМП – 1,
- АТ – 2,
- БПЛА – 1.
Нагадаємо, напередодні за добу на сході українським військовим вдалося відбити п’ять атак ворога та знищити 100 рашистів.
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