Комісія оголосила результати конкурсу на керівника Антикорупційної прокуратури

Голова комісії оголосила результати конкурсу, але поки не переможця

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосила результати за підсумками співбесід: детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 151 бал, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 200 балів. Водночас дійти згоди, чи оголошувати переможця, не змогли.

Представники міжнародної спільноти у комісії наполягали на визначенні переможця без зволікань, але голова комісії Катерина Коваль висловлювала побоювання легітимністю такого результату у зв’язку з рішенням ОАСК.

«Нам необхідно скасувати рішення ОАСК, а потім ухвалювати рішення», – сказала вона.

Після суперечок щодо перенесення у засіданні комісії було оголошено перерву на 15 хвилин. Наразі засідання (18 година 55 хвилин 21 грудня - ред.) досі триває.

Хто такий Андрій Синюк

Громадські організації Центр протидії корупції, Фундація DEJURE, Автомайдан та Трансперенсі Інтернешнл Україна проаналізували декларації та професійний шлях кандидатів на посаду голови САП. У їх звіті, зокрема зазначається, що Синюк Андрій Володимирович, прокурор першого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів СБУ та ДПСУ Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу генерального прокурора, має неузгодженості у декларації, що може свідчити про можливе приховування статків. Наприклад, з 2018 року Синюк безоплатно користується квартирою в Києві, зареєстрованою на його тестя. Її задекларована вартість – 1,32 млн грн, хоча ринкові ціни на подібну нерухомість щонайменше вдвічі вищі. При цьому тесть кандидата – пенсіонер, який ще у 2016 році припинив діяльність як ФОП, що викликає сумніви у спроможності тестя купити таке житло.

Нагадаємо, 21 грудня комісія зібралася у повному складі для проведення співбесід з кандидатами на адміністративні посади САП та з кандидатами на посаду керівника САП, оцінювання результатів та визначення переможців конкурсу.

Напередодні скандальний Окружний адмінсуд заблокував конкурс на керівника Антикорупційної прокуратури.

Там пояснили, що таке рішення ухвалили через зміни у законодавстві: з 16 липня 2015 року Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП була позбавлена повноважень на ухвалення оскаржуваного порядку.

ОАСК постановив, що у конкурсної комісії немає відповідних повноважень, а прийнятий нею порядок роботи визначили протиправним.

Офіс Зеленського відреагував на рішення суду щодо конкурсу на антикорупційного прокурора. На Банковій вказали, що чекають на результати конкурсу.