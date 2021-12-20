Зеленський та Єрмак таки знесли порядок проведення конкурсу на керівника САП

Це вже давно не про зрив конкурсу на керівника САП – це руйнування наших стосунків з Заходом в час російської агресії, а значить про державну зраду

Зеленський/Єрмак руками ОАСКу таки знесли порядок проведення конкурсу на керівника САП.

Ми описували цей сценарій дій Банкової як найбільш вірогідний.

Багато разів наголошував і повторюся ще раз – Павло Вовк би не пішов на це без особистих гарантій Зеленського/Єрмака.

З хорошого. ОАСК – суд першої інстанції, а значить його рішення не набувають законної сили ДО рішення апеляційної інстанції.

Конкурс має продовжуватися і завтра комісія має обрати керівника САП.

Проте, переконаний, що завтра контрольована Банковою частина комісії відкладе засідання, прикрившись рішенням ОАСКу.

Зрив конкурсу матиме катастрофічні наслідки для влади Зеленського/Єрмака (а також решти учасників цього процесу). На жаль, це може відбитися й на цілій країні.

Повторюся, це вже давно не про зрив конкурсу на керівника САП – це руйнування наших стосунків з Заходом в час російської агресії, а значить про державну зраду.

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