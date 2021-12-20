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    Думки вголос

    Зеленський та Єрмак таки знесли порядок проведення конкурсу на керівника САП

    • Віталій Шабунін

      Голова правління Центру протидії корупції

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    Зрив конкурсу на керівника САП матиме катастрофічні наслідки для влади Зеленського/Єрмака - Зеленський та Єрмак таки знесли порядок проведення конкурсу на керівника САП
    Зрив конкурсу на керівника САП матиме катастрофічні наслідки для влади Зеленського/Єрмака
    Зображення: Апостроф

    Це вже давно не про зрив конкурсу на керівника САП – це руйнування наших стосунків з Заходом в час російської агресії, а значить про державну зраду

    Зеленський/Єрмак руками ОАСКу таки знесли порядок проведення конкурсу на керівника САП.

    Ми описували цей сценарій дій Банкової як найбільш вірогідний.

    Багато разів наголошував і повторюся ще раз – Павло Вовк би не пішов на це без особистих гарантій Зеленського/Єрмака.

    З хорошого. ОАСК – суд першої інстанції, а значить його рішення не набувають законної сили ДО рішення апеляційної інстанції.

    Конкурс має продовжуватися і завтра комісія має обрати керівника САП.

    Проте, переконаний, що завтра контрольована Банковою частина комісії відкладе засідання, прикрившись рішенням ОАСКу.

    Зрив конкурсу матиме катастрофічні наслідки для влади Зеленського/Єрмака (а також решти учасників цього процесу). На жаль, це може відбитися й на цілій країні.

    Повторюся, це вже давно не про зрив конкурсу на керівника САП – це руйнування наших стосунків з Заходом в час російської агресії, а значить про державну зраду.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: корупція в Україні конкурс САП Володимир Зеленський Андрій Єрмак Павло Вовк
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    Зеленський та Єрмак таки знесли порядок проведення конкурсу на керівника САП