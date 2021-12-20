Скандальний Окружний адмінсуд заблокував конкурс на керівника Антикорупційної прокуратури

Спеціальна антикорупційна прокуратура вже більше року без керівника

Окружний адміністративний суд міста Києва частково задовольнив позов стосовно скасування порядку роботи конкурсної комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує пресслужба суду.

«Судом було прийнято рішення про часткове задоволення позовних вимог шляхом скасування порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі», – йдеться у повідомленні.

Указане рішення мотивоване тим, що у зв’язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 16.07.2015 відповідач у справі, Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, була позбавлена повноважень щодо ухвалення оскаржуваного порядку. При цьому законодавчо не було визначено органу, якому б такі повноваження передавались. Відповідно, суд констатував наявність прогалини в законодавстві щодо особи, уповноваженої визначати Порядок проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП, йдеться у повідомленні.

Водночас, зазначають у ОАСК, згідно з ч. 2 статті 19 Конституції, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобовʼязані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У зв’язку з наведеним, суд дійшов висновку про відсутність відповідного повноваження у Конкурсної комісії та протиправність прийняття нею порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

У суді нагадали, що розглядали цю справу за позовом колишнього керівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України, починаючи з червня 2021 року.

Керівник САП Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року. Конкурс щодо обрання нового очільника САП стартував 25 січня. Після тестування на знання законодавства, загальні здібності, проходження поліграфа і співбесід на доброчесність на посаду керівника відомства і його заступника залишилося двоє претендентів – старший детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко і прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк. Кандидати пройшли практичне завдання і мали пройти фінальну співбесіду стосовно професійної компетентності.

До слова, у жовтні президент Зеленський розповідав, коли оберуть керівника Антикорупційної прокуратури.

«Ми трішки попрацювали, і я думаю, що найближчими днями ця Комісія (Комісія з обрання керівника САП. – Ред.) збереться. Також у нас буде завершено конкурс, і ми нарешті отримаємо прокурора САП», – зазначив президент.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз та Сполучені Штати Америки дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Україні. Про це ідеться в заяві посольства США в Україні. Зазначається також, що цей орган є вирішальним у боротьбі з корупцією на високому рівні.

Нагадаємо, наприкінці січня стартував конкурс з обрання керівника Антикорупційної прокуратури.

Тим часом колишній генпрокурор Рябошапка заявлв, що обрання керівника САП йде з порушенням закону.

Раніше генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у численних порушеннях.

Тоді в Антикорупційній прокуратурі різко відповіли на критику Венедіктової. У САП наголосили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно виконання своїх повноважень.

Назар Холодницький працював в органах прокуратури 14 років, а Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолював із моменту її створення в 2015 році.

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