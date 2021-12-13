«Слуга» Камельчук навідався у дитсадок без дотримання санітарних вимог (фото)

Депутат Камельчук зайшов у харчоблок у верхньому одязі та без маски

«Слуга» Юрій Камельчук потрапив у центр уваги через свою поведінку. Цього разу нардеп прийшов у дитячий садочок без маски і без медичної книжки, та ще й у верхньому одязі зайшов у харчоблок. Про це повідомив журналіст Дмитро Коган на сторінці у Facebook.

«Депутат «Слуги народу» антиваксер Юрій Камельчук, якій вірить у ведичні «науки», приперся попіаритись у дитячий садочок. І прямо з вулиці, без медичної книжки, у верхньому одязі та взутті, в порушення будь-яких санітарних правил поліз у харчоблок, де дітям готують їжу. З перевіркою. Чувак, професійна кар'єра якого скакала від бізнес-тренінгів до НЛП-практик. Давайте ще собак вуличних на кухню дитячих садків пускати. Чому ні?», – написав Коган.

Нардеп Камельчук забув про санітарні норми у дитячих закладах

У коментарях під постом журналіста усі дописувачі засудили вчинок Камельчука.

«Без змінки, без халата, без шапки... Це жах», «Кому бороди у манку», «А от до мене вчора приходив слюсар знімати газовий лічильник, так він взувся в бахіли. А? Може депутат не знає про таке?», «Антиваксер, без маски, порушує усі санітарні правила перебування у дитячому закладі.А що він там хотів побачити? Чи залишити?».

Раніше народний депутат від «Слуги народу» Юрій Камельчук знехтував правилами протиепідемічної безпеки на Львівщині під час візиту у школу та спілкування із дітьми.

Також «слуга» Камельчук відзначився скандальною заявою проти вакцинації.

Нагадаємо, раніше «слуга» Юрій Камельчук в ефірі телеканалу «Наш» повідомив, що не вірить в ефективність вакцин проти Covid-19, оскільки вважає цю хворобу «вигаданою».