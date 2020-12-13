Депутат від «Слуги народу» вважає Covid-19 «вигадкою» (відео)

Юрій Камельчук пропонує не витрачати гроші на протикоронавірусні вакцини

Народний депутат, член фракції «Слуга народу» Юрій Камельчук в ефірі телеканалу «Наш» повідомив, що не вірить в ефективність вакцин проти Covid-19, оскільки вважає цю хворобу «вигаданою».

«Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині в світі, особливо проти вигаданої хвороби Covid-19», – сказав він, дискутуючи з економічним експертом Василем Федіним.

«Ми на маємо висновків, яким можемо довіряти. Висновки по вакцині, які заслуговують на довіру, визначаються не одним днем і не міжнародними організаціями, а часом і наслідками, і побічними ефектами: єсть вони чи немає. – сказав депутат, – Ми зараз чуємо про ефективність вакцин в 70%, в 50%, дехто вважає нормальним 30%. Якщо у неї така ефективність, то виникає питання, що ж вона лікує і чи не шкодить».

Витрати великих сум на закупівлю вакцин урядом країни депутат Камельчук назвав «пасткою».

Юрій Камельчук частий гість програм на телеканалі «Наш», в одному з його ефірів він зокрема вимагав пустити воду в окупований Крим.

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