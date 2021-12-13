Через «Дію» можна буде подати заявку на усиновлення дитини

Наразі, щоби стати усиновлювачем, потрібно збирати паперові документи та довідки, нести їх до служб у справах дітей та довго чекати на результат. Федоров каже, що тоді втрачається дорогоцінний для дітей час. Тому відомство спрощує цей процес.

«Послуга онлайн полегшить подання необхідних документів для людей, які бажають усиновити дитину. А також прискорить перевірку документів працівниками служби у справах дітей. Крім того, послуга онлайн дозволить мінімізувати корупційну складову», – переконує міністр.

Також новий сервіс дозволить отримати онлайн-консультацію з питань усиновлення через портал «Дія». Наразі Мінсоцполітики опрацьовує пропозиції від регіонів та державних органів стосовно реалізації цього проєкту.

Федоров нагадує, що електронні послуги на порталі «Дія» реалізують у межах проєкту, який впроваджує організація UNDP Ukraine / ПРООН в Україні за фінансової підтримки Швеції.

Нагадаємо, пенсії, субсидії та соцдопомогу можна буде оформити через «Дію».

Читайте також: