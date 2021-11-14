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    «Слуга» Камельчук на «червоній» Львівщині спілкувався зі школярами без маски

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    Камельчук та його супровід пішли до школи без засобів захисту - «Слуга» Камельчук на «червоній» Львівщині спілкувався зі школярами без маски
    Камельчук та його супровід пішли до школи без засобів захисту
    фото: Софія Середа/Facebook

    Зате перед входом в школу депутат не забув одягнути мікрофон

    Народний депутат від «Слуги народу» Юрій Камельчук знехтував правилами протиепідемічної безпеки під час візиту у школу та спілкування із дітьми. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла журналістка «Радіо Свобода» Софія Середа. Вона також додає відповідне відео.

    Так, Юрій Камельчук 11 листопада побував у одній зі шкіл в Сокалі, що на Львівщині. Заклад він відвідав не один, а з цілою свитою, зокрема фотографом та відеооператором, зауважує журналістка. При цьому всі вони були без масок, а показати ПЛР-тест чи сертифікат про вакцинацію у нардепа та його супроводу ніхто не вимагав. Лише на вході до закладу Камельчуку поміряли температуру.

    «Перед входом в школу депутат не забув одягнути мікрофон (бо ж його відео має мати гарний звук), а от маску забув (бо ж навіщо?)», – пише Софія Середа.

    При цьому Львівщина перебуває у «червоній зоні» карантинних обмежень, лише за добу до візиту «слуги» там зафіксували згідно з даними МОЗ, 1 253 нових випадки Covid-19, наводить цифри журналістка.

    «Хоча правильно вдягнена маска і наявність сертифікату або ПЛР-тесту – обов'язкові вимоги від Міністерства охорони здоров'я України. Чи на депутатів загальні правила не поширюються, Юрій Камельчук?

    Я вже мовчу про те, що цей тиждень в Раді передбачений для роботи парламентарів в комітетах, фракціях та групах. А найближчий час для роботи з виборцями запланований лише через тиждень – з 22 по 26 листопада», – сказано у дописі.

    Софія Середа також зауважує, що, замість пояснити ситуацію, Юрій Камельчук заблокував її у соцмережах після цього допису.

    Нагадаємо, нещодавно нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук заявив, що допуск депутатів у Верховну Раду за сертифікатами вакцинації – це порушення Конституції.

    Крім того, Юрій Камельчук в ефірі телеканалу «Наш» повідомив, що не вірить в ефективність вакцин проти Covid-19, оскільки вважає цю хворобу «вигаданою».

    Як відомо, нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук, який раніше робив заяви про те, що коронавірусна інфекція – «вигадана», виступив у ПАРЄ на тему Covid-паспортів та сертифікатів.

    Теги: Львівщина депутат Свобода радіо Софія ПАРЄ Facebook інфекція час
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    «Слуга» Камельчук на «червоній» Львівщині спілкувався зі школярами без маски