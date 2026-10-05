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На окупованих територіях за два роки «зник» мільйон виборців

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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На окупованих територіях за два роки «зник» мільйон виборців
Голосування за кандидатів у депутати держдуми РФ, окупований Донецьк, 2026 рік
фото: Reuters

За цей час Росія не втрачала окупованих територій, а навпаки – захоплювала нові населені пункти

Кількість виборців на тимчасово окупованих Росією територіях України за два роки скоротилася приблизно на мільйон осіб. Про це свідчать дані, які держава-агресорка оприлюднювала під час проведення «виборів» на захоплених територіях, повідомляє «Главком».

У 2024 році, коли Росія проводила «вибори президента», у списках виборців на окупованих територіях налічувалося 4,56 млн осіб. У 2026 році російський Центрвиборчком вказав уже 3,56 млн виборців. За два роки їхня кількість скоротилася приблизно на мільйон.

На різницю між показниками звернув увагу журналіст Денис Казанський. Він наголосив, що за цей період Росія не втрачала окупованих територій України, а навпаки – захоплювала нові населені пункти.

Журналіст припускає, що кількість людей, які залишили окуповані території, може бути ще більшою. У списках виборців немає дітей, які могли виїхати разом із дорослими.

Крім того, до списків виборців могли потрапити російські військові та інші громадяни РФ, які переїхали на захоплені українські території. З урахуванням цих факторів журналіст припустив, що кількість корінних мешканців, які виїхали з окупації, може наближатися до 2 млн.

Російські дані про виборців на окупованих територіях
Російські дані про виборців на окупованих територіях

Казанський назвав те, що відбувається на окупованих територіях, «етнічною чисткою». За його словами, українське населення витісняють із захоплених територій та заміщують громадянами Росії. «На жаль, про цей процес майже ніхто не говорить, а на міжнародній арені це зараз має бути один із основних аргументів проти Росії», – заявив журналіст.

Укоментарях до допису користувачі звернули увагу, що до російської виборчої статистики слід ставитися критично. Мовляв, результати «виборів» і «референдумів» у РФ, а особливо на окупованих територіях України, систематично фальсифікуються, тому наведені Росією цифри не можна сприймати як достовірні дані про реальну кількість населення. Водночас це не заперечує самого факту виїзду людей із захоплених ворогом територій.

Нагадаємо, раніше радник російського диктатора Володимира Путіна Ігор Левітін цинічно заявив про необхідність переселення росіян на тимчасово окуповані території України. Він запропонував стимулювати громадян РФ переїжджати на захоплені українські землі, зокрема створюючи для них робочі місця, розбудовуючи інфраструктуру та житло.

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Теги: росія окупанти окуповані території населення окупація

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