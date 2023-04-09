Краще не ходити в гори: укргідрометцентр попередив про можливі лавини
Українцям радять утриматися від походів в гори
На високогір'ї Карпат очікується сніголавнни небезпека 9 та 10 квітня. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Зазначають, що через снігопади очікують значну сніголавинну небезпеку третього рівня:
- 10 квiтня – на високогiр’ї Iвано-Франкiвської області
- 9-10 квітня – на високогiр'ї східної частини Закарпатської області
В Укргідрометцентрі повідомляють, що можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
Також у ці дні буде помірна сніголавинна небезпека другого рівня у таких регіонах:
- 9-10 квітня – на високогiр'ї західної та центральної частини Закарпатської областi
- 9 квітня – на високогiр'ї Iвано-Франкiвської області
«Радимо утриматись від походів на високогір'я!», – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру
Нагадаємо, що вчора Україну накрили перші весняні грози, а у Києві та на Дніпропетровщині випав град.
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