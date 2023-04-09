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Краще не ходити в гори: укргідрометцентр попередив про можливі лавини

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Краще не ходити в гори: укргідрометцентр попередив про можливі лавини
В укргідрометцентрі повідомляють про сніголавинну небезпеку другого та третього рівня
фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Українцям радять утриматися від походів в гори

На високогір'ї Карпат очікується сніголавнни небезпека 9 та 10 квітня. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначають, що через снігопади очікують значну сніголавинну небезпеку третього рівня:

  • 10 квiтня – на високогiр’ї Iвано-Франкiвської області
  • 9-10 квітня – на високогiр'ї східної частини Закарпатської області

В Укргідрометцентрі повідомляють, що можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Також у ці дні буде помірна сніголавинна небезпека другого рівня у таких регіонах:

  • 9-10 квітня – на високогiр'ї західної та центральної частини Закарпатської областi
  • 9 квітня – на високогiр'ї Iвано-Франкiвської області
Краще не ходити в гори: укргідрометцентр попередив про можливі лавини фото 1

«Радимо утриматись від походів на високогір'я!», – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру

Нагадаємо, що вчора Україну накрили перші весняні грози, а у Києві та на Дніпропетровщині випав град. 

 

Теги: Укргідрометцентр небезпека снігопад

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