У п’ятьох областях України оголошено штормове попередження
У Хмельницькій, Тернопільській, вдень і у Львівській та Івано-Франківській областях значний мокрий сніг та дощ
Завтра, 6 квітня, у п'яти областях на заході України очікується погіршення погодніх умов. «Укргідрометцентр» попереджає про сильні опади, які подекуди очікуються вже вночі.
«6 квітня протягом доби в Чернівецькій, вночі у Хмельницькій, Тернопільській, вдень і у Львівській та Івано-Франківській областях значний мокрий сніг та дощ», – йдеться у попередженні.
У вказаних областях оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Нагадаємо, 5 квітня деякі області засипало снігом. Хмельниччина, Вінниччина та Житомирщина опинилися в центрі негоди.
Проте, за прогнозами синоптиків весна прийде в Україну лише після цих вихідних, проте західні області країни залишаться полюсами холоду.
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