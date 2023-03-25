Залишки однієї із російських бригад благають Путіна про допомогу (відео)

Окупанти скаржаться, що тих, хто відмовляється іти в наступ, розстрілюють загороджувальні загони

Солдати із загону «Шторм», яких кинули на передову під Водяне Донецької області, записали відеозвернення до свого президента Володимира Путіна. У ньому вони жаліються на величезні втрати та «загрозу вбивства своїми ж». Відео поширив телеграм-канал Astra.

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«Ми числимося досі на навчаннях у Калінінграді, нас тут ніби немає. Люди без документів кинуті в окопах, як бомжі, та завалені трупами. Проти нас виставили загони, які не випускали з позицій, а зараз не дають взагалі вийти нікуди, нас обіцяють знищити. Нам загрожує небезпека. Це село Водяне під Донецьком. Там, де наші ЗМІ кажуть, що ми наступаємо успішно. Насправді це не зовсім так. Тут дуже й дуже великі втрати», – плачуться загарбники.

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За словами одного із військових, їх спочатку 14 днів тримали на передовій під вогнем, а тепер замість обіцяної евакуації під загрозою вбивства закрили в окопах і нікуди не випускають. Тому їм нічого не залишилося, як записати відеозвернення до Путіна.

Тут дислокуються залишки загону «Шторм» 5 бригади 1 корпусу 8 армії, штатна чисельність була 161 людина.

«Я, командир, загону Віктор Миколайович отримав бойове завдання, вийшовши на позицію під селищем Водяне. У ході штурму було виявлено, що досить важко було наступати на цій ділянці У результат наше керівництво вирішило нас гнати на кулемети, на міномети, на танки. Ми сиділи під відкритим вогнем мінометів, артилерії 14 діб. Зазнали величезних втрат: 34 особи – 300-сотих, 22 – людини 200-сотих. Командир роти наш загинув», – пожалівся командир загону.

Також солдати розповідають, що жодного разу не бачили ні свого керівництва, ні офіційних наказів. Окупанти називають керівництво п'ятої бригади «злочинним угрупованням».

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Нагадаємо, загороджувальні загони можуть використовуватися для того, щоб не давати втікати рашистам з поля бою.