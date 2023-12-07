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РФ нарощує мінно-вибухові загородження вздовж кордону України – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ нарощує мінно-вибухові загородження вздовж кордону України – Генштаб
Сили оборони України надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області
фото: Генштаб

Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень

Триває 652-га доба широкомасштабної війни РФ проти України. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень. Ворог завдав три ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 14 БпЛА типу Shahed-136/131, 12 ворожих дронів знищено. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 25 населених пунктів, серед них Клюси, Михальчина Слобода Чернігівської області; Фотовиж, Вовківка, Волфине, Яструбине, Басівка, Могриця Сумської області; Уди, Козача Лопань, Липці, Стариця, Охрімівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Українські захисники відбили п'ять атак ворога в районі Синьківки Харківської області. Противник завдав авіаційного удару в районі Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем російських загарбників опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районі населеного пункту Терни Донецької області. Крім того, противник завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито 19 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Маркове, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 5 атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились: Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Старомайорське, Урожайне, Зелене Поле Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Сили оборони відбили шість атак противника, в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Копані Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Верхня Терса, Чарівне, Новоандріївка, Кам'янське Запорізької  області.

На Херсонському напрямку

Артилерійських обстрілів противника зазнали такі населені пункти, як Шляхове, Веселе, Миколаївка, Тягинка, місто Херсон та Очаків Миколаївської області.

Сили оборони України надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження по позиціях російських окупантів.

Протягом доби авіація сил оборони завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по станції радіоелектронної боротьби російських загарбників.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що оборонна промисловість Російської Федерації далі масово виготовляє ракети та безпілотники. Водночас в окупаційних військах проблеми з бронетехнікою. 

Теги: Костянтинівка окупанти авіація Міноборони Генштаб промисловість Миколаїв Авдіївка Херсон інфраструктура місто озброєння населення ворог Вугледар

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