У Мелітополі партизани атакували окупантів під час привалу «на перекур»

Мелітополь другий рік перебуває під російською окупацією

Партизани ліквідували кількох російських окупантів та знищили техніку

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області відбулась чергова акція руху опору. Про неї повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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«Несподівану й успішну атаку реалізували 1 грудня 2023 року в обідній час на в’їзді до тимчасово окупованого Мелітополя. Сили українського спротиву знищили декілька російських окупантів та завдали ураження ворожому паливозаправнику – військова техніка виведена з ладу», – йдеться у повідомленні.

Акція помсти ворогам відбулася на проспекті Богдана Хмельницького 115, де московські окупанти полюбляли робити привали «на перекур».

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Після чергового успішного нальоту сил опору, що призвів до ліквідації загарбників та пошкодження їхньої військової техніки, російсько-окупаційна адміністрація у Мелітополі намагається приховати наслідки атаки через страх перед кремлівськими спецслужбами.

Нагадаємо, нещодавно під тимчасово окупованим Мелітополем, в районі селища Мирне, партизани влаштували перестрілку з кадировцями та підірвали їх автомобіль. Кількість жертв наразі встановлюється.

Також повідомлялося, що партизани змогли проникнути до лав російської армії. Представники підпілля займатимуться диверсійними діями.