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У Мелітополі партизани атакували окупантів під час привалу «на перекур»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Мелітополі партизани атакували окупантів під час привалу «на перекур»
Мелітополь другий рік перебуває під російською окупацією
фото ілюстративне

Партизани ліквідували кількох російських окупантів та знищили техніку

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області відбулась чергова акція руху опору. Про неї повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Несподівану й успішну атаку реалізували 1 грудня 2023 року в обідній час на в’їзді до тимчасово окупованого Мелітополя. Сили українського спротиву знищили декілька російських окупантів та завдали ураження ворожому паливозаправнику – військова техніка виведена з ладу», – йдеться у повідомленні.

Акція помсти ворогам відбулася на проспекті Богдана Хмельницького 115, де московські окупанти полюбляли робити привали «на перекур».

Після чергового успішного нальоту сил опору, що призвів до ліквідації загарбників та пошкодження їхньої військової техніки, російсько-окупаційна адміністрація у Мелітополі намагається приховати наслідки атаки через страх перед кремлівськими спецслужбами.

Нагадаємо, нещодавно під тимчасово окупованим Мелітополем, в районі селища Мирне, партизани влаштували перестрілку з кадировцями та підірвали їх автомобіль. Кількість жертв наразі встановлюється.

Також повідомлялося, що партизани змогли проникнути до лав російської армії. Представники підпілля займатимуться диверсійними діями.

 

Теги: Мелітополь партизани окупанти розвідка

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