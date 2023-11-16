Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стало відомо, коли відбудеться наступний «Рамштайн»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, коли відбудеться наступний «Рамштайн»
Попереднє засідання у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося 11 жовтня
фото з відкритих джерел

Нова зустріч контактної групи має відбутися 22 листопада

Нова зустріч Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн») відбудеться вже наступного тижня. Її заплановано на 22 листопада. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Норвегії.

Як вказано на сайті відомства, міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам візьме участь у новій зустрічі контактної групи, яка має відбутися 22 листопада.

«Американський міністр оборони (Ллойд Остін – «Главком») запросив на зустріч міністрів оборони та начальників оборонних відомств із близько 50 країн, щоб обговорити подальшу військову підтримку України в короткостроковій та довгостроковій перспективі», – йдеться в повідомленні.

У представництві глави Міноборони Норвегії зазначили, що він візьме участь у «Рамштайні» в онлайн-форматі зі Стокгольма, де він перебуває на зустрічі у форматі країн так званої Північної групи.

Нагадаємо, у міністерстві оборони США заявили, що провести 17-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») планують у середині листопада.

Попереднє засідання у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося 11 жовтня.

До слова, триває 631-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень.

Теги: війна Міноборони Рустем Умєров

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти атакували Київ балістичною ракетою
Військові встановлюють тип ракети, якою РФ вдарила по Києву
11 листопада, 11:20
Максим був пілотом БПЛА у 49-му окремому стрілецькому батальйоні «Карпатська Січ»
Першокурсник добровільно пішов на фронт і загинув. Згадаймо 18-річного Максима Василишина
11 листопада, 09:00
«Терористична Росія, і терористичний Іран, і терористичний палестинський ХАМАС – це явище одного порядку»
Фейкова інформація згодовується іранцям, як ексклюзив «з перших рук»
7 листопада, 06:47
Очільник РПЦ Кирило регулярно розповсюджує наративи Кремля
СБУ повідомила про підозру російському патріарху Кирилу
4 листопада, 10:33
Держсекретар Святого Престолу П'єтро Паролін готовий продовжувати зусилля, «спрямовані на полегшення страждань українського народу»
Українська «формула миру». Ватикан висловив свою позицію
31 жовтня, 08:25
Окупанти обстріляли Херсон, коли мирні мешканці ще спали
У Херсоні вибухи: ворог ударив по центру міста
28 жовтня, 06:50
Володимир Зеленський: «Дієвість санкцій проти Росії – це буквально захист від тероризму»
Зеленський розповів, що ефективно захистить Україну від російського терору
25 жовтня, 20:20
ДБР проводить досудове розслідування щодо найбільшого приватного гравця на вітчизняному ринку озброєння – ТОВ «Українська бронетехніка»
ДБР розслідує справу проти найбільшої приватної збройної компанії (документ)
25 жовтня, 15:05
США надали ракети Atacms із радіусом дії до 165 км
Білий дім підтвердив надання Україні Atacms, але є нюанс
18 жовтня, 08:09

Політика

Стало відомо, коли відбудеться наступний «Рамштайн»
Стало відомо, коли відбудеться наступний «Рамштайн»
Єврокомісія може покарати Польщу за блокування кордону з Україною – RMF FM
Єврокомісія може покарати Польщу за блокування кордону з Україною – RMF FM
Фінляндія закриває пункти пропуску на кордоні з РФ
Фінляндія закриває пункти пропуску на кордоні з РФ
Російський олігарх, який підтримує війну проти України, провів зустріч з Папою Римським
Російський олігарх, який підтримує війну проти України, провів зустріч з Папою Римським
ЄС готує санкції проти сина Медведєва та родички Путіна – The Guardian
ЄС готує санкції проти сина Медведєва та родички Путіна – The Guardian
Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна: світові ЗМІ спрогнозували зміни у політиці
Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна: світові ЗМІ спрогнозували зміни у політиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
6879
Ніцой розповіла про смішний момент у «справі Фаріон»
6598
Чотири країни ЄС скоротять допомогу українським біженцям
6218
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4942
У Маріуполі російські новобудови не витримали перших дощів
3229
Фаріон після скандалу звільнено з «Львівської політехніки»
2681
Гендиректор «Державного оператора тилу» Жумаділов визнав, що його дружина має паспорт РФ

Новини

ЗСУ відбили ворожі атаки на семи напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Вибухи на Харківщині, зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 16 листопада
Сьогодні, 04:40
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні вперше з'явився «Розумний автовокзал», – «Укрпас»
Вчора, 14:58
Єврокомісія відзначила позитивні зрушення у роботі Держаудитслужби
Вчора, 14:16

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту