Стало відомо, коли відбудеться наступний «Рамштайн»

Попереднє засідання у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося 11 жовтня

Нова зустріч контактної групи має відбутися 22 листопада

Нова зустріч Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн») відбудеться вже наступного тижня. Її заплановано на 22 листопада. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Норвегії.

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Як вказано на сайті відомства, міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам візьме участь у новій зустрічі контактної групи, яка має відбутися 22 листопада.

«Американський міністр оборони (Ллойд Остін – «Главком») запросив на зустріч міністрів оборони та начальників оборонних відомств із близько 50 країн, щоб обговорити подальшу військову підтримку України в короткостроковій та довгостроковій перспективі», – йдеться в повідомленні.

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У представництві глави Міноборони Норвегії зазначили, що він візьме участь у «Рамштайні» в онлайн-форматі зі Стокгольма, де він перебуває на зустрічі у форматі країн так званої Північної групи.

Нагадаємо, у міністерстві оборони США заявили, що провести 17-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») планують у середині листопада.

Попереднє засідання у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося 11 жовтня.

До слова, триває 631-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень.