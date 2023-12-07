Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Чому мало фото з місця ліквідації Киви? Відповідь української розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому мало фото з місця ліквідації Киви? Відповідь української розвідки
Тіло Киви було знайдено 6 грудня у Підмосков'ї
фото: Cтаніслав Груздєв, glavcom.ua

Кива був один з облич рашистської пропаганди в останній час

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили ліквідацію ексдепутата Іллі Киви та закликали всіх зрадників здатися українському правосуддю для їхньої ж безпеки. Про це повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Наразі ми можемо підтвердити та констатувати факт (ліквідації Киви – «Главком»). І зауважити, звернутися до інших колаборантів і зрадників, воєнних злочинців – найбільш безпечним шляхом для вас є здача групі українського правосуддя. Тим більше коли є вже вирок», – сказав Юсов.

Юсов наголосив, що це справді гарантуватиме зрадникам дотримання їхніх прав, безпеки, регулярного харчування. На відміну від небезпечного перебування на території держави-агресора.

«А стосовно справедливого покарання – безумовно воно наздожене кожного злочинця», – зазначив представник ГУР.

Відповідаючи на питання, чому в мережі так мало кадрів з місця ліквідації Киви, Юсов сказав, що для російських пропагандистів цей інцидент є досить болючим та дошкульним.

«Ілля Кива був один з облич рашистської пропаганди в останній час. І, звичайно, ця історія для російських пропагандистів, її надмірна популяризація є особливо болючою та дошкульною. Тому, можливо, ми й бачимо такі результати», – додав представник української розвідки.

У той же час, у Слідчому комітеті РФ заявили, що на тілі Киви виявлено два кульових поранення.

Нагадаємо, ексдепутата України і зрадника Іллю Киву вчора було знайдено застреленим у Підмосков’ї (РФ).

Читайте також: Сексуальні скандали у Раді, бійка з ветераном АТО. Чим прославився Ілля Кива (відео)
Теги: розвідка вбивство Илья Кива

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ліквідація екснардепа Киви та новий пакет допомоги від США. Головне за 6 грудня
Ліквідація екснардепа Киви та новий пакет допомоги від США. Головне за 6 грудня
Вчора, 21:00
За попередньою інформацією ексдепутата знайшла співробітниця готелю
Ліквідація Киви: у мережі з'явилося перше відео з місця події
Вчора, 20:48
Нещодавно Кива став скаржитися друзям, що за ним стежать
Убивство ексдпутата Киви: стали відомі нові подробиці (відео)
Вчора, 21:21

Кримінал

На Харківщині зіткнулися легковик, мікроавтобус та вантажівка: шестеро загиблих (фото)
На Харківщині зіткнулися легковик, мікроавтобус та вантажівка: шестеро загиблих (фото)
Чому мало фото з місця ліквідації Киви? Відповідь української розвідки
Чому мало фото з місця ліквідації Киви? Відповідь української розвідки
Засуджені ухилянти повинні воювати – рішення суду
Засуджені ухилянти повинні воювати – рішення суду
Намагався виїхати з країни за $15 тис.: відомий на Львівщині лікар отримав вирок
Намагався виїхати з країни за $15 тис.: відомий на Львівщині лікар отримав вирок
НАБУ засекретило справи Найєма і Кубракова
НАБУ засекретило справи Найєма і Кубракова
Погрози Марусі Звіробій Зеленському. Львівський суд пояснив, що заважає ухвалити вирок
Погрози Марусі Звіробій Зеленському. Львівський суд пояснив, що заважає ухвалити вирок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Німецький депутат пропонує відсилати українських біженців на війну
40K
Один із лідерів української діаспори у РФ пояснив, кому Кремль тепер дозволяє говорити українською
38K
В останньому дописі у соцмережі Кива згадував про смерть
33K
Як було ліквідовано Киву. Усі деталі (фото)
25K
Афера під Києвом. Батюшка Московського партіархату відібрав храм у громади села
20K
Ірландія в оригінальний спосіб вирішила проблему із житлом для біженців

Новини

Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
Сьогодні, 07:54
Сніг та дощі: прогноз погоди на 7 грудня
Сьогодні, 06:30
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Асоціація оборонних підприємств виділила 10 стипендій для підтримки студентів НАУ
Вчора, 14:57
Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
Вчора, 10:43
Кількість ворожих штурмів зросла: Генштаб назвав найгарячіші райони
Вчора, 07:22

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua