Чому мало фото з місця ліквідації Киви? Відповідь української розвідки

Кива був один з облич рашистської пропаганди в останній час

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили ліквідацію ексдепутата Іллі Киви та закликали всіх зрадників здатися українському правосуддю для їхньої ж безпеки. Про це повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Наразі ми можемо підтвердити та констатувати факт (ліквідації Киви – «Главком»). І зауважити, звернутися до інших колаборантів і зрадників, воєнних злочинців – найбільш безпечним шляхом для вас є здача групі українського правосуддя. Тим більше коли є вже вирок», – сказав Юсов.

Юсов наголосив, що це справді гарантуватиме зрадникам дотримання їхніх прав, безпеки, регулярного харчування. На відміну від небезпечного перебування на території держави-агресора.

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«А стосовно справедливого покарання – безумовно воно наздожене кожного злочинця», – зазначив представник ГУР.

Відповідаючи на питання, чому в мережі так мало кадрів з місця ліквідації Киви, Юсов сказав, що для російських пропагандистів цей інцидент є досить болючим та дошкульним.

«Ілля Кива був один з облич рашистської пропаганди в останній час. І, звичайно, ця історія для російських пропагандистів, її надмірна популяризація є особливо болючою та дошкульною. Тому, можливо, ми й бачимо такі результати», – додав представник української розвідки.

У той же час, у Слідчому комітеті РФ заявили, що на тілі Киви виявлено два кульових поранення.

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Нагадаємо, ексдепутата України і зрадника Іллю Киву вчора було знайдено застреленим у Підмосков’ї (РФ).