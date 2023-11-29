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The New York Times про отруєння Буданової: Агенти РФ ближче до української влади, ніж вважалося

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
The New York Times про отруєння Буданової: Агенти РФ ближче до української влади, ніж вважалося
Дружину керівника Головного управління розвідки Міноборони Маріанну Буданову отруїли важкими металами через їжу
фото з відкритих джерел

Експосадовець СБУ вважає, що Росія наразі не має відповідних агентурних мереж для скоєння летальних отруєнь

Якби Росії вдалося отруїти Маріанну Буданову, дружину керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, це свідчило б про те, що агенти Кремля діють ближче до внутрішніх кіл української влади, ніж вважалося раніше. Як йдеться у матеріалі The New York Times.

Як зазначається, колишній заступник голови внутрішньої розвідки Служби безпеки України Віктор Ягун сказав, що «потрібна додаткова інформація, перш ніж можна буде оцінити справу». Він раніше брав участь у розслідуваннях резонансних отруєнь.

На думку Ягуна, Росія навряд чи має агентів в Україні, які могли б наблизитися до Буданової чи її чоловіка. «У неї (Росії – «Главком») просто немає на території України необхідної агентури, яка б могла когось отруїти», – сказав він.

Разом з тим, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявляв, що Росія активує сплячих агентів та нарощує свої зусилля з дестабілізації влади в Києві. Наразі українські спецслужби фіксують максимальну активізацію «сплячої агентури».

Нагадаємо, дружину керівника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Жінка перебуває у лікарні. Після тривалого погіршення стану здоровʼя її госпіталізували.

Відомо Маріанну Буданову отруїли важкими металами через їжу. Крім того, отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників ГУР.

Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що його дружина Маріанна наразі проживає разом з ним у його робочому кабінеті.

Також ексголова розвідки розкрив, чим саме отруїли дружину Буданова.

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Теги: росія отруєння жінка дружина Олексій Данілов Кирило Буданов

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