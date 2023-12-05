Головні генерали країни. Кого найбільше нагороджував президент

Хто з найвищого генералітету зібрав найбільше держнагород за час повномасштабного вторгнення

Невиконання анонсованих цілей контрнаступу у ході літньо-осінньої кампанії спровокувало кадрові перестановки у стані військових.

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Без жодних пояснень президент Зеленський звільнив:

командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Ігоря Танцюру,

командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка,

командувача Медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко,

першого заступника та ще трьох заступників командувача Національної гвардії.

Ядовиті стріли критики полетіли навіть у бік Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного, який досі користувався беззастережною підтримкою та повагою у війську. Протягом листопада заступниця голови парламентського комітету з питань національної безпеки, депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла публічно і системно критикувала генерала. Депутатка, наближена до Офісу президента, прямо заявила: Залужний повинен піти у відставку. Банкова, витримавши паузу, відреагувала на ці випади так: тему доручили коментувати раднику голови Офісу президента Михайлу Подоляку. Він запевнив, що між президентом та головнокомандувачем ЗСУ не існує конфлікту. Проте Безуглу це не зупинило…

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І поки ЗМІ, винятково із посиланнями на неназвані джерела, описують зростаючу напругу у відносинах Зеленського і Залужного, характер відносин вищого політичного керівництва країни та вищого військового командування дозволяє зрозуміти один простий критерій – нагороди.

Кого з вищого військового командування під час повномасштабної війни найбільше відзначав верховний головнокомандувач Зеленський?

Вище військове командування – генерали Збройних сил, військово-морських і повітряних сил та спецслужб, які розробляють та відповідають за хід військових операцій зі звільнення територій України, окупованих російськими військами.

Одразу привертає увагу контраст: чітка субординація військових, відповідно до звань, займаних посад та кількість нагород, вручених командувачам главою держави, ніяк не корелюються. Наприклад, генерал-полковник Олександр Сирський, який напряму підпорядковується головнокомандувачу Збройних сил генералу Валерію Залужному, має значно більший стос нагород, ніж його шеф. Або ж, наприклад, за час вторгнення президент двічі підвищив у військових званнях голову СБУ Василя Малюка та начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова. Водночас більшість їхніх колег такий шлях долають роками, а то й десятиліттями…

Список генералів, відзначених президентом, розпочинають достойники, що отримали після 24 лютого 2022 року зірку Героя України:

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Командувач Сухопутних військ Збройних сил Олександр Сирський отримав «Героя України» за визволення Київщини

З серпня 2019 року генерал-полковник Олександр Сирський (58 років) – командувач Сухопутних військ Збройних сил. За час повномасштабної війни військовий зібрав чи не найбільше держнагород серед найвищого генералітету.

18 березня 2022 року президент відзначив Сирського орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

5 квітня 2022 року генерал-полковник удостоївся найвищої держнагороди – звання «Герой України» із врученням ордена «Золота Зірка». З цього приводу пресслужба президента наголосила: завдяки військовій майстерності Сирського підпорядкованими йому військами було зупинено російську навалу. Йдеться передовсім про Київську область.

27 липня 2022 року Олександра Сирського нагороджено відзнакою президента «Хрест бойових заслуг». Це нова нагорода, заснована під час війни, «за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання, або видатні успіхи в управлінні військами під час ведення воєнних (бойових) дій».

Окремо президент привітав Сирського подарунком до Дня народження. Зокрема, генерал-полковнику було вручено картину, «яка відображає подвиг українських воїнів і повагу до них».

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Ближче до кінця минулого року Сирський став повним кавалером ордену Богдана Хмельницького, отримавши орден Богдана Хмельницького І ступеня.

Треба додати, що Олександр Сирський є відповідальним за оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку з часу боїв за це місто.

У березні 2023 року 37-річний командувач Національної гвардії України Олександр Півненко отримав звання «Герой України»

Нинішній командувач Національної гвардії України Олександр Півненко (37 років) здійснив карколомний кар’єрний стрибок. У березні 2023 року 37-річний полковник отримав звання «Герой України» з врученням ордена «Золота Зірка». Президент Зеленський наголосив, що бойовий офіцер, відзначився у боротьбі проти російських окупантів, зокрема, у боях за Бахмут.

Наголосимо: звання «Герой України» – найвищий ступінь відзнаки в Україні, що надається громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або видатного трудового досягнення.

8 липня Зеленський призначив Півненка командувачем Національної гвардії України, а потім увів до Ставки верховного головнокомандувача.

29 вересня Зеленський зробив Півненка бригадним генералом.

На п’ятий день вторгнення РФ президент Зеленський присвоїв командувачу Морської піхоти України (з 2018 року), командиру оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» генерал-лейтенанту Юрію Содолю (52 роки) звання «Герой України».

На початку вересня 2023 року Юрія Содоля було нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

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На війні Содоль – з 2014 року.

Був командиром 25 окремої повітряно-десантної бригади, з якою побував у найгарячіших точках, звільняючи українські міста від ворога. Бій за Рубіжне, штурм Ямполя, оборона Донецького аеропорту, прикриття виходу українських сил з Дебальцевого, і це далеко не повний перелік.

Під час великої війни командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук удостоївся високого звання «Герой України»

Генерал-лейтенант Микола Олещук (51 рік) є командувачем Повітряних сил ЗСУ із серпня 2021 року.

26 квітня 2022 року Олещук удостоївся ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. 14 жовтня 2022 року отримав звання «Герой України».

Командувач Повітряних сил ЗСУ пригадав, як у ніч повномасштабного вторгнення, віддав два ключові накази. Перший – о 3:20 – на території України оголосили план «Килим» (план запроваджується через так звані невідомі або небезпечні об’єкти в небі).

Другий наказ було віддано о 3.50 – всю військову авіацію підняли у повітря, оскільки очікувалося, що у першу чергу РФ битиме по аеродромах, інфраструктурі, зенітних комплексах та радіолокаційних засобах. Всю техніку було розосереджено, а підрозділи змінили дислокацію.

За його словами Миколи Олещука, обидва накази спрацювали добре.

Уже екскомандувач військ Оперативного командування «Північ» Віктор Ніколюк отримав звання «Герой України»

Командувач військ Оперативного командування «Північ» (2021-2023), командувач оборони Чернігова у 2022 році генерал-майор Віктор Ніколюк (48 років) з березня 2023 призначений командувачем підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ.

10 березня 2022 року отримав звання «Герой України». Через кілька місяців, 17 червня 2022 року, він удостоївся ордена Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

У різні роки Віктор Ніколюк був начальником штабу 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» та командиром 92 окремої механізованої бригади імені Івана Сірка.

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На початку вересня 2014 року 92 бригада вийшла до району Щастя, Трьохізбенки, Станиці Луганської, а після ротації – тримала оборону на Донецькому напрямку.

Поблизу Щастя на Луганщині 16 травня 2015-го Ніколюк брав участь у захопленні у полон двох громадян РФ – військовослужбовців 3 окремої бригади спецпризначення Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва.

З березня 2020 року генерал-лейтенант Сергій Наєв (53 роки) є командувачем Об’єднаних сил Збройних сил. Наприкінці квітня 2022 року став «Героєм України».

У листопаді 2023-го деякі ЗМІ розтиражували новини про можливу зміну командувачів Наєва і Тарнавського. Олександр Тарнавський – командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія».

На прохання журналістів спростувати або підтвердити ці відомості новопризначений міністр оборони Рустем Умєров зазначив: питання зміни командувачів обговорюється, однак наразі рішення не ухвалено.

Теперішній перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк (53 роки) зустрів повномасштабне вторгнення на посту командувача Операції об’єднаних сил. 4 березня 2022 року президент присвоїв йому звання «Герой України». З середини березня і до середини травня 2022 року Павлюк очолював Київську обласну державну адміністрацію. Зокрема, відповідав за організацію оборони та забезпечення Києва.

У 2023 році вище політичне керівництво країни знову запросило Павлюка у владну вертикаль. 13 лютого глава держави вніс зміни до своїх попередніх указів, що дозволило військовим зі званнями генерал-лейтенанта та віце-адмірала обіймати посаду першого заступника міністра оборони на період воєнного стану. Наступного дня заступником міністра оборони, за рішенням Кабміну, було призначено генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

На початку березня Зеленський увів Павлюка до Ставки верховного головнокомандувача – ключового органу, куди входить військово-політичне керівництво України і яке ухвалює рішення щодо деокупації української території.

З кінця липня 2021 року посаду головнокомандувача Збройних сил України обіймає генерал Валерій Залужний (50 років). Він відповідає за військове керівництво ЗСУ, а також управляє переданими у його підпорядкування силами і засобами інших складових сил оборони.

4 березня 2022 року Зеленський присвоїв Залужному генерала, а 6 травня вручив відзнаку президента «Хрест бойових заслуг».

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Влітку минулого року, з нагоди 50-річчя Залужного, президент подарував йому іменну вогнепальну зброю – пістолет «Форт» українського виробництва. Вручення відбулося на виїзному засіданні Ставки на Дніпропетровщині.

Між іншим, впливовий американський журнал Time вніс до списку 100 найвпливовіших людей планети у 2022 році президента України Володимира Зеленського і головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Обоє ввійшли до категорії «Лідери».

Це ж американське видання у вересні 2022 року назвало Валерія Залужного «обличчям війни» і помістило його світлину на обкладинку. «Важко передбачити, куди піде війна і яку роль у підсумку зіграє Залужний. Але, мабуть, уперше тепер здається можливим, що армія, якою він командує, здобуде перемогу», – прогнозував Time восени минулого року.

У серпні 2020 року начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони було призначено на той час полковника Кирила Буданова (37 років).

На початку квітня 2022 року Буданов отримав звання генерал-майора, а за рік, на День військової розвідки, президент зробив подарунок Буданову – військове звання генерал-лейтенанта.

У серпні 2022 року деякі ЗМІ назвали Буданова «улюбленим військовим Зеленського». Саме він відповідав за більшість гучних та зухвалих операцій на початку вторгнення РФ, на кшталт поставок зброї на «Азовсталь», штурмів Зміїного чи різного роду «бавовн» у Криму та Росії.

Напередодні Дня незалежності у 2022 році Буданова нагороджено президентською відзнакою «Хрест бойових заслуг».

Кар’єрний ріст голови Служби безпеки України, генерал-майора Василя Малюка (40 років) збігся з повномасштабною військовою агресією РФ проти України.

Після швидкої окупації росіянами Херсонської області президент влаштував кадровий землетрус в СБУ. Тоді Малюк з посади заступника голови відомства перейшов на посаду першого заступника, а у лютому цього року став главою СБУ.

25 березня 2022 року Малюк став бригадним генералом, на підставі президентського указу. На початку грудня 2022 року Зеленський підвищив його у званні, присвоївши генерал-майора.

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З червня 2023 року бригадний генерал Олександр Тарнавський є командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Сил оборони України. Протягом повномасштабної війни він став повним кавалером ордена Богдана Хмельницького.

У березні 2022 року президент присвоїв Тарнавськму орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. У квітні – орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня. 14 листопада того ж року Тарнавський отримав орден Богдана Хмельницького І ступеня.

Наголосимо: вказаною державною нагородою нагороджуються громадяни України за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки країни.

З серпня 2021 року Оперативне командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ очолює генерал-майор Андрій Ковальчук (49 років).

Після повномасштабного вторгнення генерал-майор отримав дві держнагороди: 2 травня 2022 року – орден Данила Галицького (вручається за «значний особистий внесок у розбудову України, сумлінне та бездоганне служіння українському народові»), а 27 липня 2022 року – відзнаку президента «Хрест бойових заслуг».

Як повідомляв «Главком», попри те, що генерал-майор Андрій Ковальчук розробляв план звільнення Миколаївської та Херсонської областей, його в останній момент було відсторонено. Керував операцією зі звільнення Херсонабригадний генерал Олександр Тарнавський.

З серпня 2021 року генерал-майор Сергій Літвінов служить командувачем військ Оперативного командування «Захід». 19 березня 2022 року президент нагородив його орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

У квітні 2022 року Сергій Літвінов уже отримав орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Як відомо, генерал-майор Сергій Літвінов є вихідцем з танкових військ. У 2015-2017 роках командував 17 окремою танковою бригадою, окремі підрозділи якої брали участь в обороні Маріуполя, боях за Іловайськ, та Дебальцеве. Механізований батальйон бригади брав участь в обороні Станиці Луганської.

На початку жовтня 2023 року генерал-майор Анатолій Баргилевич (54 роки) обійняв посаду командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.

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У 2022 році глава держави нагородив його орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня і ІІІ ступеня.

У лавах Збройних сил України Анатолій Баргилевич – понад 30 років. Багато часу служив офіцером оперативних підрозділів на різних посадах.

Питаннями розбудови територіальної оборони почав займатися у 2016 році, коли очолив Оперативне управління командування Сухопутних військ України.

Генерал-майор Едуард Москальов (49 років), який до великої війни був керівником танкового полку при навчальному центрі Сухопутних військ, 15 березня 2022 року піднявся до командувача об’єднаних сил. На цій відповідальній посаді генерал-майор прослужив до лютого 2023 року.

19 березня 2022 року генерал-майор одержав від президента орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Наразі він очолює оперативно-стратегічне угруповання військ «Одеса».

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко (45 років) керував обороною Миколаєва.

Президент 8 березня 2022 року відзначив його орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Попри популярність у народі генерала Марченка (після вигнання росіян з-під Миколаєва у місті з’явилися білборди з написами: «Миколаїв – Герой. Марченко з нами»), вище політичне керівництво не балувало його нагородами. В одному з інтерв’ю генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко настільки сипав одкровеннями, що на запитання ведучої, чи хотів би він, щоб Валерій Залужний став президентом України, сказав: «Дай Бог! Дуже хотів би». Проте після ефіру Марченко відрікся від своїх слів про президентство Залужного.

Віталій Тараненко, «Главком»