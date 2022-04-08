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    Піонтковський: Позиція Росії ослаблена, повернення України на лінію 23 лютого неприйнятне

    Піонтковський: Позиція Росії ослаблена, повернення України на лінію 23 лютого неприйнятне
    фото з відкритих джерел

    Москва посилено добиватиметься переговорів із Україною, щоб підписати певний договір

    Російський політолог Андрій Піонтковський, який мешкає в США, вважає, що нинішня позиція Росії у війні з Україною є ослабленою і російська влада добиватиметься підписання мирного договору. Про це він заявив в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

    Таке твердження експерт зробив після інтерв’ю прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова телеканалу Sky News, яке вийшло 7 квітня.

    «Вперше Пєсков заявив про суттєві втрати Росії під час військового конфлікту в Україні, назвавши трагедією. Подібних формулювань раніше ми не чули. Але найцікавішими були такі його висловлювання: «Я впевнений, що «спеціальна операція» закінчиться…», а далі Пєсков застосував гру англійських слів: «…закінчиться у найближчі дні», але замінив на формулювання «закінчиться ось-ось». Пєсков додав, що найближчими днями Росія підпише з Україною договір про припинення вогню. Щоправда, в українців він не спитав, чи вони згідні. Даруйте, але, що це, як не повзуча капітуляція» – наголосив Піонтковський.

    За його словами, Пєсков, даючи інтрев’ю, виконував місію вірного зброєносця Володимира Путіна, а не антипутінського крила.

    «На роздавлений вигляд Пєскова та й самого Путіна вплинули дві обставини: поставки важкого озброєння Україні від Заходу та (заяви про – «Главком») притягнення Путіна як воєнного злочинця до кримінальної відповідальності», – зазначив експерт.

    Піонтковський зауважив, що Москва посилено добиватиметься переговорів із Україною, щоб підписати певний договір. Проте нині в Україні сильні позиції.

    «Здавалося б, розумна формула повернення України на лінію 23 лютого, а це означає звільнення, у тому числі й Маріуполя, наштовхується на категоричне несприйняття: «Не вже вони (російські солдати – «Главком») підуть непокараними? Хто відповість за всі злочини?». Тому маємо цугцванг!» – переконаний російський політолог.

    Як відомо, вранці 24 лютого Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Наразі в Україні триває 44-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Піонтковський: Позиція Росії ослаблена, повернення України на лінію 23 лютого неприйнятне