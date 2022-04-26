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    Лавров заговорив про мирний договір між Україною та РФ

    Росія розуміє, що треба сідати за стіл перемовин, однак не поспішає цього робити - Лавров заговорив про мирний договір між Україною та РФ
    Росія розуміє, що треба сідати за стіл перемовин, однак не поспішає цього робити
    фото з відкритих джерел

    Кремль назвав умову, від якої залежать параметри угоди

    Міністр закордонних справ Сергій Лавров повідомив, що напад Росії на Україну в будь-якому випадку закінчиться мирним договором. Але за його словами, текст угоди буде залежати від стану справ на полі бою. Про це йшлося в інтерв'ю Сергія Лаврова «Першому каналу».

    «Як і в будь-якій ситуації, коли застосовуються збройні сили, звичайно ж, все закінчиться договором. Але параметри цього договору будуть визначатися тією стадією військових дій, на якій цей договір стане реальністю», – заявив міністр закордонних справ РФ.

    Він також зазначив, що на переговорах обговорюється нейтральний, позаблоковий статус України разом із з гарантіями безпеки, які будуть поширюватися «на певну територію». Про яку саме територію йдеться, Лавров не уточнив.

    Тим часом на лінії фронту росіяни намагаються скрізь наступати – Арестович.

    Однак не мають успіху: ЗСУ відкинули наступ ворогів на півдні.

    Також ЗСУ «приземлили» 10 ворожих одиниць авіації.

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    Теги: росія окупанти міністр війна Сергій Лавров напад Україна окупація #stoprussia
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    Лавров заговорив про мирний договір між Україною та РФ