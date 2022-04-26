Лавров заговорив про мирний договір між Україною та РФ

Росія розуміє, що треба сідати за стіл перемовин, однак не поспішає цього робити

Кремль назвав умову, від якої залежать параметри угоди

Міністр закордонних справ Сергій Лавров повідомив, що напад Росії на Україну в будь-якому випадку закінчиться мирним договором. Але за його словами, текст угоди буде залежати від стану справ на полі бою. Про це йшлося в інтерв'ю Сергія Лаврова «Першому каналу».

«Як і в будь-якій ситуації, коли застосовуються збройні сили, звичайно ж, все закінчиться договором. Але параметри цього договору будуть визначатися тією стадією військових дій, на якій цей договір стане реальністю», – заявив міністр закордонних справ РФ.

Він також зазначив, що на переговорах обговорюється нейтральний, позаблоковий статус України разом із з гарантіями безпеки, які будуть поширюватися «на певну територію». Про яку саме територію йдеться, Лавров не уточнив.

Тим часом на лінії фронту росіяни намагаються скрізь наступати – Арестович.

Однак не мають успіху: ЗСУ відкинули наступ ворогів на півдні.

Також ЗСУ «приземлили» 10 ворожих одиниць авіації.

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