  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Кримчани не підтримують війну: експостпред президента в Криму

    Багато кримчан хочуть повернутися під український прапор - Кримчани не підтримують війну: експостпред президента в Криму
    Багато кримчан хочуть повернутися під український прапор
    фото з відкритих джерел

    За інформацією колишнього постійного представника президента України в Криму Антона Кориневича, кримські лікарні переповнені пораненими

    Мешканці Криму не підтримують Російську Федерацію та її війну проти України. Багато кримчан дійсно хочуть повернутися під синьо-жовтий прапор. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів очільник української делегації у Міжнародному суді ООН та колишній постійний представник президента в Автономній республіці Крим Антон Кориневич.

    За його словами, Крим використали як один з найважливіших плацдармів для нової фази збройної агресії. Звідти по Херсонщині била артилерія і звідти заходили колони військової техніки. І надалі Крим залишатиметься плацдармом для російського контролю на південному напрямку.

    «У Криму зараз проводиться п’ятнадцята призовна кампанія. Випадків, коли кримчан відправляють воювати з Україною, багато. Потім загиблих доставляли в Сімферополь, Севастополь, Алушту та віддалені села. У кримських шпиталях і лікарнях вже не вистачає місць, бо вони переповнені російськими військовослужбовцями. Деякі школи відправили на канікули, щоби використати їхні приміщення в якості казарм. При цьому кримчани не підтримують війну, у пропаганду якої Росія вкидає дуже багато ресурсів», – каже Антон Кориневич.

    Нагадаємо, мешканці окупованого Криму показують своє ставлення до загарбників. За символіку рашистів на своєму авто, можна отримати покарання у вигляді порізаних колес чи облитий кислотою капот.

    Напередодні президент Володимир Зеленський призначив на посаду постійного представника президента України в Автономній республіці Крим Тамілу Ташеву, яка останні роки працювала на посаді заступника постійного представника. Іншим указом він звільнив з посади Антона Кориневича.

    Читайте також: Звинувачує Україна! Чи реально покарати Путіна та Шойгу за геноцид

    Теги: Крим росія окупанти геноцид ООН війна Севастополь прапор канікули Сімферополь Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кримчани не підтримують війну: експостпред президента в Криму