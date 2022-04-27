Кримчани не підтримують війну: експостпред президента в Криму

За інформацією колишнього постійного представника президента України в Криму Антона Кориневича, кримські лікарні переповнені пораненими

Мешканці Криму не підтримують Російську Федерацію та її війну проти України. Багато кримчан дійсно хочуть повернутися під синьо-жовтий прапор. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів очільник української делегації у Міжнародному суді ООН та колишній постійний представник президента в Автономній республіці Крим Антон Кориневич.

За його словами, Крим використали як один з найважливіших плацдармів для нової фази збройної агресії. Звідти по Херсонщині била артилерія і звідти заходили колони військової техніки. І надалі Крим залишатиметься плацдармом для російського контролю на південному напрямку.

«У Криму зараз проводиться п’ятнадцята призовна кампанія. Випадків, коли кримчан відправляють воювати з Україною, багато. Потім загиблих доставляли в Сімферополь, Севастополь, Алушту та віддалені села. У кримських шпиталях і лікарнях вже не вистачає місць, бо вони переповнені російськими військовослужбовцями. Деякі школи відправили на канікули, щоби використати їхні приміщення в якості казарм. При цьому кримчани не підтримують війну, у пропаганду якої Росія вкидає дуже багато ресурсів», – каже Антон Кориневич.

Нагадаємо, мешканці окупованого Криму показують своє ставлення до загарбників. За символіку рашистів на своєму авто, можна отримати покарання у вигляді порізаних колес чи облитий кислотою капот.

Напередодні президент Володимир Зеленський призначив на посаду постійного представника президента України в Автономній республіці Крим Тамілу Ташеву, яка останні роки працювала на посаді заступника постійного представника. Іншим указом він звільнив з посади Антона Кориневича.