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    Події в Україні

    Зеленський розповів про мету Росії у війні

    Світ має захиститися від деструктивного впливу РФ - Зеленський розповів про мету Росії у війні
    Світ має захиститися від деструктивного впливу РФ
    фото: Офіс президента

    Країна-терористка прагне завдати глобального удару по демократії в світі

    Фінальною метою керівництва Росії є не просто захоплення території України, а розшматування всього центру і сходу Європи та глобальний удар по демократії. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 квітня.

    «У вільному світі вже майже не залишилося тих, хто не розумів би, що війна Росії проти України – це лише початок… Тож вільний світ має право на самозахист. І саме тому буде допомагати Україні ще більше», – наголосив глава держави.

    Нагадаємо, також Зеленський жорстко висловився про Росію та її атомні об'єкти.

    За його словами, після всього, що російські військові зробили в Чорнобильській зоні та на Запорізькій АЕС, ніхто у світі не може почуватися безпечно, знаючи, яка кількість атомних об'єктів, ядерної зброї та відповідних технологій є в російської держави.

    Також керівник ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін висловив думку, що Росія такими діями наближає світ до нової ядерної катастрофи.

    Напередодні Зеленський відвідав у лікарні дітей-сиріт із Маріуполя. Прийшов із гостинцями (фото, відео).

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський розповів про мету Росії у війні