Зеленський розповів про мету Росії у війні

Країна-терористка прагне завдати глобального удару по демократії в світі

Фінальною метою керівництва Росії є не просто захоплення території України, а розшматування всього центру і сходу Європи та глобальний удар по демократії. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 квітня.

«У вільному світі вже майже не залишилося тих, хто не розумів би, що війна Росії проти України – це лише початок… Тож вільний світ має право на самозахист. І саме тому буде допомагати Україні ще більше», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, також Зеленський жорстко висловився про Росію та її атомні об'єкти.

За його словами, після всього, що російські військові зробили в Чорнобильській зоні та на Запорізькій АЕС, ніхто у світі не може почуватися безпечно, знаючи, яка кількість атомних об'єктів, ядерної зброї та відповідних технологій є в російської держави.

Також керівник ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін висловив думку, що Росія такими діями наближає світ до нової ядерної катастрофи.

Напередодні Зеленський відвідав у лікарні дітей-сиріт із Маріуполя. Прийшов із гостинцями (фото, відео).