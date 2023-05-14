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Президент України прибув із візитом до Парижа

Діана Гасюк
glavcom.ua
Президент України прибув із візитом до Парижа
Зеленський і Макрон
фото з відкритих джерел

Літак із президентом України Володимиром Зеленський приземлився у Франції

Президент Володимир Зеленський увечері 14 травня прибув літаком до столиці Франції Парижа, де він зустрінеться із президентом країни Емманюелем Макроном. Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.

«Париж. Із кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються. Звʼязок із Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає. Зустрінуся з моїм другом Емманюелем. Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин», – зазначив президент.

Раніше в офісі президента Франції Еммануеля Макрона підтвердили візит українського лідера Володимира Зеленського. 

Зазначалося, що в ході зустрічі Макрон «підтвердить незмінну підтримку Франції та Європи у справі відновлення законних прав України та захисту її фундаментальних інтересів».

Нагадаємо, що турецька державна інформаційна агенція Anadolu оприлюднила перші попередні результати підрахунку голосів на президентських виборах у Туреччині. 

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Теги: вибори Париж Володимир Зеленський Telegram президент

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