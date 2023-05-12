12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не рекомендується проводити генеральне прибирання

На 12 травня припадає Міжнародний день медсестер. Віряни вшановують пам'ять дев'яти мучеників.

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Яке церковне свято

12 травня в церковному календарі – день пам’яті дев'яти мучеників Феогніда, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артема, Магна, Феодота, Фавмасія і Філімона.

Жили вони в Кизику в III столітті. Святі Дев'ять мучеників сміливо сповідували Христа і безбоязно викривали язичницьке нечестя. Їх схопили і представили на суд правителю міста. Протягом декількох днів вони піддавалися тортурам. Після чого їх ув'язнили і знову виводили з неї, обіцяючи свободу за зречення від Христа. Але доблесні воїни Христові продовжували славити ім'я Господа... Усі дев'ять мучеників були усічені мечем, і тіла їх поховали біля міста.

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Який сьогодні день у світі

12 травня – День медичної сестри. Це один зі способів висловити подяку медичним сестрам за щоденну роботу та визнання важливості медсестринського фаху на державному рівні.

День медичної сестри відзначається з моменту об’єднання сестер милосердя з 141 країни в професійну громадську організацію –- міжнародну раду медичних сестер. Вперше служба сестер милосердя була організована під час Кримської війни англійкою Флоренс Найнтінгейл. Всесвітній день медичних сестер за рішенням Міжнародної організації Червоного хреста є саме в її честь, в день її народження – 12 травня. Тоді й сформувався стійкий стереотип: медсестра – це санітарка, яка виносить з поля бою поранених або стоїть біля операційного столу.

Що не можна робити цього дня

Не діліться з жодною людиною своїми планами – вони не здійсняться.

Не можна занурюватися з головою у водойму – водяник може потягнути на дно.

Генеральне прибирання краще перенести на інший день – можна посваритися з близькою людиною.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: сильний вітер – на зливи;

На небі вночі багато зірок – буде хороший врожай;

Літають хрущі – буде посушливим літо;

Спекотна погода – буде холодно наприкінці травня.

Іменини

12 травня День ангела відзначають: Артем, Василь, Феодот, Богдан, Филимон та Іван.

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