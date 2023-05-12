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12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
православні віруючі відзначають церковне свято 12 травня на честь дев'яти мучеників Кизических
фото з відкритих джерел

Цього дня не рекомендується  проводити генеральне прибирання 

На 12 травня припадає Міжнародний день медсестер. Віряни вшановують пам'ять дев'яти мучеників.  

Яке церковне свято

12 травня в церковному календарі – день пам’яті дев'яти мучеників Феогніда, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артема, Магна, Феодота, Фавмасія і Філімона. 

Жили вони в Кизику в III столітті. Святі Дев'ять мучеників сміливо сповідували Христа і безбоязно викривали язичницьке нечестя. Їх схопили і представили на суд правителю міста. Протягом декількох днів вони піддавалися тортурам. Після чого їх ув'язнили і знову виводили з неї, обіцяючи свободу за зречення від Христа. Але доблесні воїни Христові продовжували славити ім'я Господа... Усі дев'ять мучеників були усічені мечем, і тіла їх поховали біля міста.

Який сьогодні день у світі

12 травня – День медичної сестри. Це один зі способів висловити подяку медичним сестрам за щоденну роботу та визнання важливості медсестринського фаху на державному рівні.

День медичної сестри відзначається з моменту об’єднання сестер милосердя з 141 країни в професійну громадську організацію –- міжнародну раду медичних сестер. Вперше служба сестер милосердя була організована під час Кримської війни англійкою Флоренс Найнтінгейл. Всесвітній день медичних сестер за рішенням Міжнародної організації Червоного хреста є саме в її честь, в день її народження – 12 травня. Тоді й сформувався стійкий стереотип: медсестра – це санітарка, яка виносить з поля бою поранених або стоїть біля операційного столу.

Що не можна робити цього дня

  • Не діліться з жодною людиною своїми планами – вони не здійсняться.
  • Не можна занурюватися з головою у водойму – водяник може потягнути на дно.
  • Генеральне прибирання краще перенести на інший день – можна посваритися з близькою людиною.

Народні прикмети і традиції 

Дивилися, який сьогодні день: сильний вітер – на зливи;
На небі вночі багато зірок – буде хороший врожай;
Літають хрущі – буде посушливим літо;
Спекотна погода – буде холодно наприкінці травня.

Іменини

 12 травня День ангела відзначають:  Артем, Василь, Феодот, Богдан, Филимон та Іван.

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Теги: 2 травня вітер традиції свято відео партизани

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