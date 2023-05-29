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Навіть димова завіса не врятує: британська розвідка вказала на приреченість Кримського мосту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Навіть димова завіса не врятує: британська розвідка вказала на приреченість Кримського мосту
За даними британської розвідки, російська доктрина вважає використання диму частиною маскування
фото: Телеграм-канал Varlamov New

Росія провела навчання щодо безпеки навколо Кримського мосту

Російські загарбники надають великого значення маскуванню у ході війни з Україною, але ця доктрина виявилася провальною та неефективною. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, 24 травня Росія провела навчання щодо безпеки навколо Кримського мосту, що з'єднує російське місто Керч з окупованим півостровом. Це включало створення димової завіси, що частково маскує міст.

Димову завісу ставили автомобільні димогенератори ТДА-3, ймовірно, 28-ї бригади війська ядерного, біологічного та хімічного захисту.

За даними британської розвідки, російська доктрина вважає використання диму частиною маскування (камуфляжу та обману), чому вона надає великого значення.

«Однак на практиці російське маскування, як правило, було неефективним у війні в Україні, ймовірно, через відсутність сильної функції централізованого планування та поганої бойової дисципліни на низькому рівні», - зазначають у міноборони Британії.

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Теги: Кримський міст британська розвідка місто росія розвідка Міноборони

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