Міноборони отримало унікальну станцію розвідки, на яку донатили українці (відео)

Із міркувань безпеки, цей непростий у реалізації проєкт близько року тримали у таємниці

Завдяки донатам українців було куплено унікальний технічний комплекс, вартістю понад 41 млн грн

Фонд «Повернись живим» придбав для Головного управління розвідки Міноборони мобільну станцію розвідки, вартість якої складає 41 млн грн. Про це повідомляє фонд у своєму Telegram-каналі.

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«Фонд «Повернись живим» реалізував черговий секретний проєкт для Міноборони, загальною вартістю понад 41 млн грн. Ці кошти ми вклали в обладнання мобільної станції розвідки – унікального технічного комплексу, який допоможе спецпризначенцям швидко виявляти ворога й здобувати про нього ще більше інформації», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з міркувань безпеки, цей непростий у реалізації проєкт близько року тримали у таємниці. І, замість того, щоб публічно збирати для нього кошти, вони придбали обладнання для розвідників з загальних рахунків фонду.

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«Просто вдумайтеся: більше $1 млн, разовий платіж, секретна закупівля і тільки один із десятків тисяч результатів нашої спільної роботи. Ось чому важливі регулярні донати», – пише фонд.

Станом на 12 лютого 2023 року, від початку повномасштабного вторгнення фонд «Повернись живим» зібрав понад 6 млрд грн.

«Ця сума складається з 1, 8 млн грн внесків небайдужих з України й усього вільного світу: від кількох гривень до мільйонів, щодня, щосекунди ви продовжуєте допомагати нашій армії й усім її воїнам міцніти. І всі ці результати спрямовані на одне – вберегти життя тих, хто нас захищає, допомогти їм здолати ворога й повернутися додому з перемогою. Заради кожного з воїнів понад 510 підрозділів, служб і військових організмів, яким ваші донати допомогли», – підсумували у фонді.

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До слова, триває 436-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби підрозділи Сил оборони відбили близько 60 атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.