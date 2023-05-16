Хоче політичний притулок? Соратник Путіна був помічений у МВС Ізраїлю (фото)

Колишній російський політик Анатолій Чубайс разом із дружною втік до Ізраїлю

Колишнього російського політика та очільника компанії «Роснано» Анатолія Чубайса разом із дружиною, режисером Авдотьєю Смирновою, помітили у МВС Ізраїлю. Про це повідомляє російське видання «Московський Комсомолець».

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У грудні 2022 року в деяких Telegram-каналах розповіли, що ексспецпредставник президента Росії отримав ізраїльське громадянство. Сам Чубайс цю інформацію не коментував.

Нагадаємо, Анатолій Чубайс засудив вторгнення РФ до України. У липні минулого року у Чубайса діагностували рідкісне аутоімунне захворювання, яке провокується низкою інфекцій та деякими медпрепаратами і він навіть перебував у реанімації. Італійські лікарі не мають сумнівів у тому, що вони правильно поставили діагноз пацієнтові: синдром Гійєна-Барре. Це рідкісний імунний розлад, захворювання, викликане ураженням імунної системи периферичної нервової системи.

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Наприкінці березня минулого року стало відомо, що Анатолій Чубайс звільнився з поста і терміново виїхав з Росії. Ймовірна причина від'їзду – Чубайс висловив незгоду із вторгненням Росії в Україну. Крім того, він прогнозував удар по економіці Росії у зв'язку з переорієнтацією енергетичного ринку на відновлювані джерела. Чубайса тоді називали найрейтинговішим чиновником, який розірвав зв'язки з Кремлем після вторгнення в Україну.