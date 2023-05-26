Удар по медзакладу у Дніпрі: Зеленський показав наслідки, є загиблі (відео)
Одна людина загинула, 15 отримали поранення
Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним. Про це написав президент України Володимир Зеленський та опублікував відео наслідків ракетного удару по медзакладу у Дніпрі.
«Ракетний удар по поліклініці в місті Дніпрі. Станом на зараз одна людина загинула та 15 поранено», – йдеться в повідомленні.
На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби.
«Вічна памʼять загиблому та співчуття рідним. Маємо перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше. Тому що наш час – це наші люди. А наші люди – це найдорожче, що є в Україні», – додав глава держави.
Нагадаємо, близько 11:00 російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру.
Крім того, внаслідок нічної масованої ракетної атаки у Дніпрі теж є пошкодження та виникли пожежі.
Коментарі — 0