Удар по медзакладу у Дніпрі: Зеленський показав наслідки, є загиблі (відео)

Одна людина загинула, 15 отримали поранення

Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним. Про це написав президент України Володимир Зеленський та опублікував відео наслідків ракетного удару по медзакладу у Дніпрі.

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«Ракетний удар по поліклініці в місті Дніпрі. Станом на зараз одна людина загинула та 15 поранено», – йдеться в повідомленні.

На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби.

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«Вічна памʼять загиблому та співчуття рідним. Маємо перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше. Тому що наш час – це наші люди. А наші люди – це найдорожче, що є в Україні», – додав глава держави.

Нагадаємо, близько 11:00 російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру.

Крім того, внаслідок нічної масованої ракетної атаки у Дніпрі теж є пошкодження та виникли пожежі.