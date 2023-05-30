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Кримський міст поки живий. Аксьонов вмовляє росіян їхати в окупований Крим

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Кримський міст поки живий. Аксьонов вмовляє росіян їхати в окупований Крим
Росіяни повідомили, що з Кримський мостом нібито все гаразд
фото з відкритих джерел

Окупаційна влада Криму відзвітувала, що зараз, в середньому, Кримський міст перетинають в обидві сторони до півтисячі автомобілів на добу

«Глава» тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що Кримський міст «готовий прийняти туристичний потік» автотранспорту. 

За словами Аксьонова, час очікування і проходження до перегляду автомобіля на головному транспортному переході, що зв'язує півострів з материком, мінімальний. 

«Час очікування при виїзді з Криму становить близько 15 хвилин, а при виїзді на півострів з Краснодарського краю – до 25 хвилин. Процедура перевірки повністю налагоджена, тому ризиків виникнення черг немає», – повідомив Аксьонов.

За його словами, наразі в середньому міст перетинають в обидві сторони до півтисячі автомобілів на добу. Однак при піковому навантаженні Кримський міст нібито здатен пропускати до 30 тисяч машин за 24 години. Щоб скоротити час очікування в черзі на мосту, місцева влада зробила більше пунктів пропуску. До цього очікування у черзі на пункт пропуску і сама процедура займалася більше години.

Нагадаємо, російські окупанти усвідомлюють, що міст через Керченську протоку став вразливим перед високоточною і далекобійною зброєю, яка вже є у ЗСУ і тому терміново упорядковують поромну переправу між окупованим Кримом і територією РФ. Інша річ, чи вистачить їм передбачених для курсування шість поромів для того, щоб встигнути евакуювати деморалізовані війська, які будуть замкнені на півострові.

Також як стало відомо, російські загарбники надають великого значення маскуванню у ході війни з Україною, але ця доктрина виявилася провальною та неефективною. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter. Як зазначається у зведенні, 24 травня Росія провела навчання щодо безпеки навколо Кримського мосту, що з'єднує російське місто Керч з окупованим півостровом. Це включало створення димової завіси, що частково маскує міст. Димову завісу ставили автомобільні димогенератори ТДА-3, ймовірно, 28-ї бригади війська ядерного, біологічного та хімічного захисту.

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Теги: влада місто Кримський міст Telegram навчання місцева влада окупанти росія вибух

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