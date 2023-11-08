Кубраков: Атаковане окупантами іноземне судно на Одещині мало перевозити руду у Китай

Олександр Кубраков: «Це вже 21 цілеспрямована атака Росії після виходу з зернові угоди»

Іноземне цивільне судно, яке сьогодні ввечері було атаковане Росією в порту Одещини, мало перевозити залізну руду до Китаю. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

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«Сьогодні ураження отримало цивільне судно, яке мало перевозити залізну руду до Китаю. Нажаль, російська ракета вбила одну людину, та поранила трьох членів екіпажу – громадян Філіпин», – повідомив Кубраков.

Міністр зазначив, що це була вже 21 цілеспрямована атака Росії після виходу із зернової угоди. За цей час країна-терорист пошкодила понад 160 об'єктів інфраструктури та 122 транспортні засоби.

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Як повідомлялося, російські загарбники сьогодні ввечері, 8 листопада, влучили ракетою в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, коли корабель заходив у порт на Одещині. Поранені троє членів екіпажу, які є громадянами Філіппін. Один з них ушпиталений. Лоцман загинув, ще один працівник порту дістав поранення.