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Кубраков: Атаковане окупантами іноземне судно на Одещині мало перевозити руду у Китай

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кубраков: Атаковане окупантами іноземне судно на Одещині мало перевозити руду у Китай
Російська ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії
Фото: ОК «Південь»

Олександр Кубраков: «Це вже 21 цілеспрямована атака Росії після виходу з зернові угоди»

Іноземне цивільне судно, яке сьогодні ввечері було атаковане Росією в порту Одещини, мало перевозити залізну руду до Китаю. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Сьогодні ураження отримало цивільне судно, яке мало перевозити залізну руду до Китаю. Нажаль, російська ракета вбила одну людину, та поранила трьох членів екіпажу – громадян Філіпин», – повідомив Кубраков.

Міністр зазначив, що це була вже 21 цілеспрямована атака Росії після виходу із зернової угоди. За цей час країна-терорист пошкодила понад 160 об'єктів інфраструктури та 122 транспортні засоби.

Як повідомлялося, російські загарбники сьогодні ввечері, 8 листопада, влучили ракетою в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, коли корабель заходив у порт на Одещині. Поранені троє членів екіпажу, які є громадянами Філіппін. Один з них ушпиталений. Лоцман загинув, ще один працівник порту дістав поранення.

Теги: корабель ракета Олександр Кубраков російська ракета Одещина

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