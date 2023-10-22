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Нічна атака Росії: ворог вдарив по Україні ракетами двох типів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Нічна атака Росії: ворог вдарив по Україні ракетами двох типів
Окупанти застосували керовану авіаційну ракету Х-59 та зенітні ракети С-300
фото ілюстративне

Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення

У ніч на 22 жовтня російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. 

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 21 жовтня, ворог застосував керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та три ударні БпЛА типу «Shahed-136/131».

Російські війська завдали чергового ракетного удару по цивільній інфраструктурі, цього разу поціливши по терміналу «Нової пошти» на Харківщині. Унаслідок прицільного влучання, шість осіб загинуло, 16 отримали поранення.

Загалом ворог завдав шість ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три «шахеди».

Авіаційних ударів зазнали Спірне, Кліщіївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новобахмутівка, Новокалинове, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області; Ольгівка, Токарівка, Антонівка, Бургунка, Миколаївка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, триває 606-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнень.

Теги: ракета поранення ворог населення окупанти

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