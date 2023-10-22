Нічна атака Росії: ворог вдарив по Україні ракетами двох типів

Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення

У ніч на 22 жовтня російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні.

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Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 21 жовтня, ворог застосував керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та три ударні БпЛА типу «Shahed-136/131».

Російські війська завдали чергового ракетного удару по цивільній інфраструктурі, цього разу поціливши по терміналу «Нової пошти» на Харківщині. Унаслідок прицільного влучання, шість осіб загинуло, 16 отримали поранення.

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Загалом ворог завдав шість ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три «шахеди».

Авіаційних ударів зазнали Спірне, Кліщіївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новобахмутівка, Новокалинове, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області; Ольгівка, Токарівка, Антонівка, Бургунка, Миколаївка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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Нагадаємо, триває 606-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнень.