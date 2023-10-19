Кремль цинічно заховав ракетний завод у Москві

Згідно з планами, концерн запустить виробництво ракет до жовтня 2024 року

У Москві на території індустріального парку «Руднево» відкрили завод із виробництва ракетдля протиповітряної оборони площею 93,7 тисячі метрів квадратних. Завод розташований неподалік житлових будинків. Про це повідомляє російське видання «Медуза».

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У мерії Москви заявили, що на будівництво заводу площею 93,7 тис. кв. м пішло 8,5 місяців. Його передали концерну повітряно-космічної оборони «Алмаз-Антей». Повідомляється, що на території заводу будуть збирати і проводити випробування ракет протиповітряної оборони.

Гендиректор «Алмаз-Антей» Ян Новіков заявив, що, згідно з планами, концерн запустить виробництво ракет до жовтня 2024 року.

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«Сьогодні ми приймаємо естафету. Перед нами стоїть не менш фантастичне завдання: у найкоротші терміни змонтувати обладнання, навчити людей, випустити контрольну партію», – уточнив Новіков.

Водночас видання «Важные истории» зауважило, що індустріальний парк «Руднєво», на території якого планують запустити виробництво ракет, розташований у безпосередній близькості до житлових будинків (судячи з «Яндекс Карт», до найближчого будинку менш ніж 500 м).

Зазначається, що будівництво парку почалося наприкінці 2020 року. Перші 16 корпусів завершили за два роки. У листопаді 2022 року уряд Москви повідомив про рішення організувати тут полігон для випробування безпілотників площею 100 га. Згодом почали ночами таємно вирубувати охоронювану природну територію Косинський.

Нагадаємо, триває 603-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень.