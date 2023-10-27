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Чому РФ взяла паузу в ракетних ударах по Україні: дані британської розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому РФ взяла паузу в ракетних ударах по Україні: дані британської розвідки
Росії ймовірно потрібно було зменшити частоту своїх ударів, щоби поповнити запас крилатих ракет
фото ілюстративне

Дальня авіація була основним методом для влучних ударів РФ

Флот дальньої авіації важких бомбардувальників Військово-повітряних сил Росії не завдавав ударів крилатими ракетами по Україні понад місяця. Це одна з найтриваліших перерв у таких атаках від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії.

«Попри те, що Росія все ще може використовувати інші ударні можливості, дальня авіація була основним методом для влучних ударів», – йдеться в повідомленні.

Розвідники зазначають, що Росії ймовірно потрібно було зменшити частоту своїх ударів, щоби поповнити запас крилатих ракет AS-23a Kodiak (Х-101 / Х-102).

«Росія, ймовірно, використає будь-які нещодавно виготовлені боєприпаси дальньої авіації для ударів по українській енергетичній інфраструктурі протягом зими. Також окупанти продовжуватимуть односторонні атаки безпілотниками, розробленими в Ірані», – додали в Британії.

Нагадаємо, Росія хотіла вдарити по Україні ракетою із космосу.

До слова,, триває 611-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень.

За добу ворог завдав ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Авіаційних ударів зазнали Архангельське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Іванівка Херсонської області.

Теги: окупанти війна ракета британська розвідка

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