Біля берегів Румунії на міні підірвався нафтовий танкер

Цього місяця вже два судна підривалися на морських мінах

Поблизу берегів Румунії в Чорному морі вчора, 15 жовтня, на міні підірвався нафтовий танкер під прапором Ліберії. Про це повідомляє Sky News.

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Зазначається, що танкер Ali Najafov зазнав незначних пошкоджень внаслідок вчорашнього інциденту, екіпаж не постраждав.

За словами голови консалтингової компанії Bosphorus Observer Йорука Ісіка, танкер саме перебував поблизу каналу Суліна.

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Це вже друге судно цього місяця, яке підірвалося на морській міні.

Нагадаємо, 6 жовтня турецьке вантажне судно підірвалося на міні поблизу берегів Румунії у Чорному морі. Після вибуху воно стало на якір, щоб оцінити наслідки пошкодження. За три години судно продовжило рух. Члени екіпажу не постраждали, а судно зазнало незначних пошкоджень.

Раніше повідомлялося, що Росія скидає авіабомби в район «зернового коридору». А керовані авіабомби можуть призводити до детонації морських мін.