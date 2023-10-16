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Біля берегів Румунії на міні підірвався нафтовий танкер

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Біля берегів Румунії на міні підірвався нафтовий танкер
фото ілюстративне

Цього місяця вже два судна підривалися на морських мінах

Поблизу берегів Румунії в Чорному морі вчора, 15 жовтня, на міні підірвався нафтовий танкер під прапором Ліберії. Про це повідомляє Sky News.  

Зазначається, що танкер Ali Najafov зазнав незначних пошкоджень внаслідок вчорашнього інциденту, екіпаж не постраждав.

За словами голови консалтингової компанії Bosphorus Observer Йорука Ісіка, танкер саме перебував поблизу каналу Суліна.

Це вже друге судно цього місяця, яке підірвалося на морській міні.

Нагадаємо, 6 жовтня турецьке вантажне судно підірвалося на міні поблизу берегів Румунії у Чорному морі. Після вибуху воно стало на якір, щоб оцінити наслідки пошкодження. За три години судно продовжило рух. Члени екіпажу не постраждали, а судно зазнало незначних пошкоджень.

Раніше повідомлялося, що Росія скидає авіабомби в район «зернового коридору». А керовані авіабомби можуть призводити до детонації морських мін.

Теги: Румунія море корабель

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