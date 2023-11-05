Підтвердження удару по українських військових, протест в Ізраїлі: головне за ніч

У Ізраїлі протестувальники оточили будинок прем'єр-міністра Нетаньягу

ЗСУ підтвердили удар росіян по українських військових. У Керчі було успішно уражено російський ракетний корабель «Аскольд», який ще навіть не встиг взяти участь у бойових діях. У Ізраїлі протестувальники оточили будинок Нетаньягу. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 5 листопада, щоб ви були в курсі подій.

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ЗСУ підтвердили удар росіян по українських військових

Ввечері 4 листопада Збройні сили України підтвердили, що російська армія завдала ракетного удару по українській військовій частині в одному з прифронтових сіл Запорізької області.

Ворог вдарив по 128-ї окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді. Удар відбувся, ймовірно, під час шикування з нагоди Дня артилерії і ракетних військ 3 листопада.

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По особовому складу 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади вдарили ракетою «Іскандер-М». Унаслідок удару загинули військовослужбовці, поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що доручив Головній інспекції Міноборони провести повну перевірку за фактом трагедії.

У Керчі було пошкоджено малий ракетний корабель «Аскольд»

У Керчі було успішно уражено російський ракетний корабель «Аскольд», який ще навіть не встиг взяти участь у бойових діях. Про це розповів речник командування повітряних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, корабель ще навіть не брав участі в бойових діях. Він лише проводив випробувальні роботи для того, щоб потім вийти в море й воювати проти нашої держави.

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Речник наголосив, що мусимо дочекатися підтвердження, чи дійсно корабель пішов за крейсером «Москва».

Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що українська тактична авіація для удару застосувала крилаті ракети SCALP, які запускаються з українських військових літаків.

Протест в Ізраїлі

У Ізраїлі протестувальники зібралися біля резиденції прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, закликаючи його піти у відставку.

Сотні людей прорвалися через поліцейські бар'єри навколо резиденції Нетаньягу в Єрусалимі. Махаючи ізраїльськими прапорами, люди вигукували «До в'язниці зараз!» та закликали прем’єр-міністра країни піти у відставку.

У країні зросла громадська злість. Родичі тих, кого тримають як заручників в Газі, сурово критикували уряд та закликали повернути їхніх близьких додому.

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У Німеччині закрито аеропорт через озброєного чоловіка

Аеропорт у німецькому місті Гамбург був закритий для пасажирів після того, як на його територію потрапив озброєний чоловік.

Федеральна поліція повідомила, що озброєний чоловік прорвався на територію аеропорту на своєму автомобілі й двічі вистрілив у повітря зі зброї.

У машині чоловік утримує дитину (спочатку повідомлялося про двох дітей). Незадовго до того, як його помітили співробітники служби безпеки аеропорту, дружина чоловіка викликала поліцію і заявила про можливе викрадення дитини.

Авіасполучення в Гамбурзі були повністю скасовані, а всі входи в термінали закриті.

Ердоган розриває контакти з Нетаньягу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розриває контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу через дії Ізраїлю в Секторі Гази.

«Нетаньягу більше не той, з ким ми можемо говорити. Ми списали його з рахунків», – заявив Ердоган. За його словами, Нетаньягу несе головну відповідальність за насильство.

Президент Туреччини зауважив, що дипломатичні зв'язки між країнами не розриватимуться.