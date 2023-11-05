Головна Новини
search button user button menu button

Підтвердження удару по українських військових, протест в Ізраїлі: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Підтвердження удару по українських військових, протест в Ізраїлі: головне за ніч
Протест в Ізраїлі
фото: Reuters

У Ізраїлі протестувальники оточили будинок прем'єр-міністра Нетаньягу

ЗСУ підтвердили удар росіян по українських військових. У Керчі було успішно уражено російський ракетний корабель «Аскольд», який ще навіть не встиг взяти участь у бойових діях. У Ізраїлі протестувальники оточили будинок Нетаньягу. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 5 листопада, щоб ви були в курсі подій.

ЗСУ підтвердили удар росіян по українських військових

Ввечері 4 листопада Збройні сили України підтвердили, що російська армія завдала ракетного удару по українській військовій частині в одному з прифронтових сіл Запорізької області.

Ворог вдарив по 128-ї окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді. Удар відбувся, ймовірно, під час шикування з нагоди Дня артилерії і ракетних військ 3 листопада.

По особовому складу 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади вдарили ракетою «Іскандер-М». Унаслідок удару загинули військовослужбовці, поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що доручив Головній інспекції Міноборони провести повну перевірку за фактом трагедії.

У Керчі було пошкоджено малий ракетний корабель «Аскольд»

У Керчі було успішно уражено російський ракетний корабель «Аскольд», який ще навіть не встиг взяти участь у бойових діях. Про це розповів речник командування повітряних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, корабель ще навіть не брав участі в бойових діях. Він лише проводив випробувальні роботи для того, щоб потім вийти в море й воювати проти нашої держави.

Речник наголосив, що мусимо дочекатися підтвердження, чи дійсно корабель пішов за крейсером «Москва».

Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що українська тактична авіація для удару застосувала крилаті ракети SCALP, які запускаються з українських військових літаків.

Протест в Ізраїлі

У Ізраїлі протестувальники зібралися біля резиденції прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, закликаючи його піти у відставку.

Сотні людей прорвалися через поліцейські бар'єри навколо резиденції Нетаньягу в Єрусалимі. Махаючи ізраїльськими прапорами, люди вигукували «До в'язниці зараз!» та закликали прем’єр-міністра країни піти у відставку.

У країні зросла громадська злість. Родичі тих, кого тримають як заручників в Газі, сурово критикували уряд та закликали повернути їхніх близьких додому.

У Німеччині закрито аеропорт через озброєного чоловіка

Аеропорт у німецькому місті Гамбург був закритий для пасажирів після того, як на його територію потрапив озброєний чоловік.

Федеральна поліція повідомила, що озброєний чоловік прорвався на територію аеропорту на своєму автомобілі й двічі вистрілив у повітря зі зброї. 

У машині чоловік утримує дитину (спочатку повідомлялося про двох дітей). Незадовго до того, як його помітили співробітники служби безпеки аеропорту, дружина чоловіка викликала поліцію і заявила про можливе викрадення дитини.

Авіасполучення в Гамбурзі були повністю скасовані, а всі входи в термінали закриті. 

Ердоган розриває контакти з Нетаньягу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розриває контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу через дії Ізраїлю в Секторі Гази.

«Нетаньягу більше не той, з ким ми можемо говорити. Ми списали його з рахунків», – заявив Ердоган. За його словами, Нетаньягу несе головну відповідальність за насильство.

Президент Туреччини зауважив, що дипломатичні зв'язки між країнами не розриватимуться.

Читайте також: Візит Зеленського до Ізраїлю може не відбутися: причина
Теги: авіація армія протест аеропорт викрадення корабель поліція будинок

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

McDonald's оголосив про закриття всіх філій в Ізраїлі: названа причина
McDonald's оголосив про закриття всіх філій в Ізраїлі: названа причина
13 жовтня, 16:22
ЦАХАЛ завдав ударів по будинках, де перебували терористи ХАМАС
Нічний удар по ХАМАСу: Ізраїль назвав кількість знищених об’єктів
9 жовтня, 08:12
Чиновників ХАМАСу військові ліквідували в Хан-Юнісі на півдні Сектора Газа
Армія Ізраїлю ліквідувала міністра економіки ХАМАСу
10 жовтня, 17:20
Під завалами ймовірно перебуває чоловік 1959 року народження
Авіаудар росіян зруйнував п’ятиповерхівку в Авдіївці, під завалами можуть бути люди
14 жовтня, 15:20
Усама Мазіні був убитий в результаті авіаудару
Ізраїльська армія ліквідувала одного із керівників ХАМАСу
17 жовтня, 05:20
Судно Verity прямувало з Бремена до британського Іммінгема
Біля берегів Німеччини зіткнулись два вантажні судна
24 жовтня, 11:51
США допоможуть Ізраїлю із безпекою
США передадуть Ізраїлю дві системи ПРО «Залізний купол»
25 жовтня, 08:18
Пуски КАР Х-59 здійснено з ворожих літаків із повітряного простору Запорізької області
РФ атакувала авіаційними ракети та дронами: Повітряна оборона повідомила про знищені цілі
30 жовтня, 08:30
Ізраїльські пабліки повідомляють, що силам оборони Ізраїлю залишилося подолати близько 800 м
ЦАХАЛ оприлюднив фото із наземної спецоперації у Секторі Гази
2 листопада, 08:16

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Правоохоронці навідалися до одеситок, які славили Росію у мережі
18K
Уряд змінив прогноз щодо курсу долара на 2024 рік
17K
Командир Російського добровольчого корпусу розповів про успіхи своїх бійців в Україні
14K
Житомир затопило: пливуть автівки, у квартирах протікає стеля
13K
Росіяни вдарили ракетою по військових ЗСУ, яких зібрали на нагородження, повідомляють про десятки загиблих
9487
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала дві з половиною години

Новини

Підтвердження удару по українських військових, протест в Ізраїлі: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Дощ, сильні пориви вітру в низці областей: прогноз погоди на 5 листопада
Сьогодні, 04:47
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Вступ до НАТО. Порошенко попередив: вікно можливостей закривається
Вчора, 11:46
Окупанти активізували штурмові дії: Генштаб назвав напрямки
Вчора, 06:56
Землетрус в Непалі, загибель журналіста на фронті: головне за ніч
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту