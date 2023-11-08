Російські війська влучили ракетою по судну Ліберії на Одещині. Є загиблі (фото)

Поранені троє членів екіпажу, які є громадянами Філіппін

Російські загарбники сьогодні ввечері, 8 листопада, влучили ракетою в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, коли корабель заходив у порт на Одещині. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

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«Продовжуючи терор цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі.

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Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, в момент його заходу в порт», - йдеться у повідомленні.

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Поранені троє членів екіпажу, які є громадянами Філіппін. Один з них ушпиталений.

Лоцман загинув, ще один працівник порту дістав поранення.

Триває 623-тя доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.